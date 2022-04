Jennifer López y Ben Affleck se comprometen por segunda vez

El día de ayer por medio de su cuenta de Instagram Jennifer López invitó a sus seguidores a ingresar a su página web oficial llamada “On the JLO”, esto para poder enterarse de una gran noticia. El anunciamiento de la cantante fue que está comprometida de nuevo con Ben Affleck. El nuevo anillo de la actriz es una enorme piedra verde con detalles de plata. JLO dijo, “Me he dado cuenta que en varios momentos importantes de mi vida he estado usando cosas de color verde”. Fue hace 18 años cuando la pareja se comprometió por primera vez pero no lograron llegar al altar.

Cabe mencionar que JLO y Ben Affleck se conocieron en 2002 mientra filmaban la cinta “Gigli“ y cuando Ben y Jennifer interactuaron por primera vez ella estaba casada con Cris Judd, quien era un bailarín y fue su segundo esposo. Al poco tiempo, López se separó de Judd para iniciar un romance con Ben Affleck. La relación entre JLO y Ben duró de 2002 a 2004 y en esa época Affleck le pidió matrimonio a JLO, pero lamentablemente la pareja terminó su noviazgo.

Ben y JLO se están dando una segundo oportunidad después de 18 años

En la misma línea, acerca de los motivos por los cuales Affleck y Jennifer terminaron se dijo que fue por las adicciones de Ben. Otro de los motivos del truene, acorde con Ben fue lo siguiente, “Yo diría que la atención de los medios fue casi el cincuenta por ciento de lo que destruyó nuestra relación”, mencionó el actor al medio “Entertainment Tonight”. Posterior al rompimiento, Ben Affleck conoció a Jennifer Garner y se casó con ella en 2005 y tuvieron 3 hijos llamados: Violet, Seraphina Rose y Samuel. No obstante, en 2018 se divorciaron debido a los problemas de alcoholismo de Affleck.

Ben Affleck y Jennifer López. Ben Affleck y Jennifer López. / Foto: Instagram.

Por su parte, Jennifer López conoció a Marc Anthony en 2004 y se casaron. Su matrimonio duró hasta 2014 y juntos tuvieron a los cuates Emme y Maximilian. Si JLO se casa con Ben Affleck para ella sería su cuarto matrimonio, debido a que estuvo casada con Ojani Noa de 1997 a 1998, con Cris Judd de 2001 a 2003 y con Marc Anthony de 2004 a 2014. Es importante decir que antes de reencontrarse con Ben Affleck, JLO estuvo comprometida con Alex Rodríguez, pero acabaron su relación en abril de 2021. Y fue en 2021 cuando “Bennifer” se reencontró y esta icónica pareja mostró al mundo que habían regresado y ahora solamente habrá que ver si esta vez sí se casaran.