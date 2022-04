Así fue el vestido de Nicola Peltz en su boda con Brooklyn Beckham

Brooklyn Beckham se casó con Nicola Peltz el 9 de abril pasado en la propiedad de la familia de la novia en Palm Beach, Florida. Sin duda uno de los secretos mejor guardados fue el vestido de la novia, del cual ya se han dado a conocer algunas fotografías.

Nicola de 27 años, usó un Valentino, fue una pieza elgante de manga larga, con un amplio velo y delicados adornos de encaje.

Nicola Peltz Foto: Getty Images. Imagen Por:

Peltz visitó Roma en dos ocasiones para trabajar con Pierpaoio Piccioi, diseñador de Valentino, para verificar que cada detalle fuera perfecto.

Aquí se pueden ver las fotos del hermoso vestido.

La boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz

Nicola y Brooklyn, se casaron en una ceremonia judía por la tarde del sábado 9 de abril en una de las tres enormes estructuras de carpas construidas en el extenso jardín frente al mar del complejo de 103 millones de dólares en Palm Beach, Florida.

Después de posar para las tomas, se unieron a otros invitados en la carpa gigante del medio dedicada a servir cócteles y luego se dirigieron a la carpa de banquetes adyacente.

También te puede interesar:

Hijo de David Beckham compró increíble mansión de diez millones de dólares a sus 22 años de edad

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz firman millonario acuerdo prenupcial

Brooklyn y Nicola compartieron un beso prolongado de seis segundos frente a invitados famosos después de que Brooklyn, de acuerdo con la tradición, rompiera un vaso envuelto en una servilleta debajo de su talón después de que un rabino los casara con Nicola.

Además, según detalló DailyMail.com, la pareja se casó bajo una jupá adornada con guirnaldas de flores. La primera canción que bailaron como una pareja casada fue Only Fools Rush In, que se hizo famoso gracias a Elvis Presley; además de el clásico de Ben E. King Stand By Me.

Entre los 300 invitados estvieron Serena Williams, el chef de televisión Gordon Ramsay y Eva Longoria.