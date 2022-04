Pol Granch presenta su más reciente sencillo ‘Kriño’ con el que busca la “renovación”

El actor y cantante Pablo Grandjean mejor conocido como Pol Granch, presenta su más reciente sencillo titulado ‘Kriño’, el cual es una mezcla entre el pop y rock “Este nombre surgió debido a que yo fui haciendo la canción y simplemente salió el nombre, me tardé un día haciendo este tema, en realidad, fue muy rápido, normalmente todas las canciones las hago súper rápido”, además, agregó que este sencillo se trata de “renovación”, ya que la letra, él se la dice a una tercera persona pero también es para él, porque todo estará bien, en pocas palabras, “después de la tormenta viene la calma”.

Pol Granch, actor de 'Élite', se convierte en cantante y presenta su nuevo sencillo 'Kriño'. / Foto: Cortesía

Por otro lado, el cantautor reveló que cuando se trata de la música, el se inspira en cosas que le pasan, pero en otras ocasiones, toma a sus amigos, padres y hermano como inspiración. Asimismo, la mayoría de sus temas hablan del amor y desamor o relaciones en general y Pol describió al amor como “Es algo tan complicado y a la vez tan bonito, es uno de los motores principales de la vida, sin amor y sin música no seríamos nada”, añadiendo a lo anterior, Granch mencionó que significa la música para él “Como decía mi abuela, ‘La música son las lágrimas del alma’ y esa frase me la voy a tatuar”.

Retrocediendo un poco en el tiempo, Pol Granch compartió como inició su amor por la música y agregó que cuando era pequeño su grupo favorito era La Quinta Estación y su canción favorita es “Me Muero”. En 2017, escribió su primera canción titulada “Sueños” “A ‘Sueños’, le tengo mucho cariño, nunca la he sacado, pero en un futuro podría lanzarla, cuando la escribí, se la mostré a mis amigos, hermanos y a mis padres”, comentó que sus padres quedaron encantados con el tema y siempre recibió su apoyo.

“He tenido mucha suerte porque mis padres siempre me han apoyado en esto de la música, sin su apoyo no estaría aquí, yo siempre he sido muy inseguro con las cosas, hay veces que esta inseguridad me puede y siento que no se pueden alcanzar las cosas, pero gracias al apoyo de la gente que me rodea, siempre lo he visto muy claro”, además mencionó que él cree en la suerte, en Dios y en la constancia y se trata de perseguir tus sueños.

En 2018, ganó el reality show Factor X España, que sin duda le cambió la vida por completo “Nunca me gustó el colegio y yo siempre supe que la música era mi camino, si no hubiera ganado este programa, de todas formas seguiría trabajando en la música, cuando estoy mal, pienso en la suerte que he tenido e intento ser consciente de lo que tengo, me considero bendecido por el simple hecho de vivir de la música. Cuando era pequeño veía todas las versiones de The X Factor y ahora es un sueño cumplido poder haber ganado el show”.

El actor agregó que uno de sus sueños habría sido una colaboración con el rapero Lil Peep, pero cuando se trata de colaboraciones le gusta no darle muchas vueltas “Cuando estoy en el escenario me siento muy solo, pero no en un sentido malo, es otro mundo, es como si me viera al espejo reflejado, cuando subo pienso que ese es mi momento y voy a demostrar todo lo que soy, todo lo que no puedo expresar abajo del escenario, lo puedo expresar arriba y ahí es cuando doy todo de mí”.

“La primera vez que pisé el escenario estaba nervioso y siento que será un ingrediente clave por el resto de mi vida, espero nunca dejar de ponerme nervioso, cuando estoy arriba es un conjunto de nervios y de emociones y sin esto no sería lo mismo, espero que los nervios nunca se vayan”, agregó Pol Granch.

“Mi sueño más grande es ser una persona feliz, quiero alcanzar la felicidad y seguir dando música de calidad”, añadió el actor de ‘Élite’. Por último, en 2022 Pol quiere que su música se escuche en todo México y ya está planeando su nuevo disco, aprovechando su visita a Ciudad de México, el cantante acudió a Levi’s Haus of Straus, un espacio único y exclusivo ubicado en la CDMX, donde tuvo la oportunidad de personalizar una chamarra.