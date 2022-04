Britney Spears está embarazada de su primer hijo con su prometido Sam Asghari

El pasado lunes 11 de abril la cantante de 40 años de edad, Britney Spears, por medio de una publicación en Instagram reveló que está esperando su primer hijo junto a su prometido Sam Asghari con quien anunció su compromiso en septiembre de 2021. Por otro lado, esta será la tercera vez que se convierte en madre, aún se desconoce el sexo del bebé pero se espera que en los próximos meses, la ‘Princesa del Pop’ de la noticia. Hasta este momento su prometido no se ha pronunciado al respecto.

Britney Spears está esperando su primer bebé con su prometido Sam Asghari. / Foto: Instagram

Britney Spears anuncia su embarazo

“Perdí tanto peso para ir a mi viaje a Maui y lo recuperé... Pensé: ‘Caray... ¿qué le pasó a mi estómago?’ Mi esposo dijo: “¡¡¡No, estás embarazada de comida!!!” Así que me hice una prueba de embarazo... y uhhhhh bueno... voy a tener un bebé...”, “4 días después conseguí un poco más de comida embarazada. ¡Está creciendo! Si hay 2 allí... podría perderlo... obviamente no saldré tanto debido a que los paparazzi obtienen su dinero con una foto mía como desafortunadamente ya lo han hecho... es difícil porque cuando yo estaba embarazada tuve depresión perinatal… tengo que decir que es absolutamente horrible… las mujeres no hablaban de eso en ese entonces… algunas personas consideraban peligroso si una mujer se quejaba así con un bebé dentro de ella… pero ahora las mujeres hablan de todos los días... gracias a Jesús que no tenemos que mantener ese dolor como un secreto reservado ¡¡¡Esta vez haré yoga todos los días!!! Repartiendo mucha alegría y amor!!!”, escribió Spears en una publicación en Instagram.