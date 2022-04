Daddy Yankee anuncia nuevos conciertos en México (Rosarito, Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Veracruz y Cancún)

Daddy Yankee anuncia más conciertos en la República Mexicana. / Foto: Getty Images (Emma McIntyre/Getty Images for Rihanna's Savag)

Tras anunciar su retiro el pasado 27 de marzo, el reguetonero, cantante, empresario y productor de 45 años de edad, Daddy Yankee, reveló que tendría una gira mundial de despedida titulada ‘La última vuelta World Tour’ y para México en un inicio se había informado que serían 5 fechas en total pero parece que el puertorriqueño cambió de opinión, ya que añadió tres nuevos conciertos en tierras mexicanas, hasta este momento, visitará Rosarito, Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Veracruz y Cancún.

Nuevas fechas y ciudades para la gira ‘La última vuelta World Tour’ de Daddy Yankee

14 de agosto - Rosarito (Baja Beach Fest)

21 de agosto - Rosarito (Baja Beach Fest)

21 de noviembre - Tijuana

24 de noviembre - Monterrey (Estadio de Béisbol Monterrey)

26 de noviembre - Guadalajara (Estadio 3 de Marzo)

29 de noviembre - Ciudad de México (Foro Sol)

2 de diciembre - Veracruz

4 de diciembre - Cancún

Asimismo, se cree que los precios oscilaran entre los 500 y 4000 pesos mexicanos sin cargo por servicio, aunque unos más especulan que habrán boletos más caros o los famosos paquetes VIP que incluso llegarían hasta los 10mil pesos. Además, los fans esperan que el cantante abra más fechas en la Ciudad de México debido a la alta demanda.

“LEGENDADDY”, el último álbum de Daddy Yankee

Con este último tour o gira, Daddy Yankee o el ‘Big Boss’ estrenó su último material discográfico el cual está titulado “LEGENDADDY” con el que celebra 32 años de carrera musical e incluye colaboraciones con Bad Bunny, Myke Towers, Lil Jon, Becky G, Natti Natasha, Rauw Alejandro y Sech entre otros.

‘Al fin veo la meta’, Daddy Yankee se despide de sus seguidores

“Esta carrera que ha sido un maratón, al fin veo la meta, ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado, este género, la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo”, compartió Daddy Yankee para despedirse de sus seguidores y anunciar su última gira y álbum.