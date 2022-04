Ángela Aguilar aparece en Europa tras escándalo con Gussy Lau y Pepe Aguilar manda contundente mensaje

La semana pasada, fotos de Ángela Aguilar y su supuesto novio el compositor Gussy Lau, quien es mayor que ella por 15 años, comenzaron a viralizarse en redes sociales, días posteriores, Gussy por medio de un en vivo en redes sociales, confirmó su noviazgo con la cantante, a lo que ella, a través de su cuenta de Instagram compartió un video donde declaró “Me siento triste, defraudada, han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo de acuerdo que salieran”, “Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de tener mi propia privacidad y de decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen”.

La familia Aguilar se va a Europa tras escándalo entre Ángela Aguilar y Gussy Lau, quieren llevar ‘Jaripeo Sin Fronteras’. / Foto: Instagram

Ángela Aguilar aparece en Europa tras escándalo con Gussy Lau

Pero parece que todo quedó en el pasado, porque tan solo varios días después, junto a su familia, Ángela Aguilar voló hasta Europa para lo que parecía ser, olvidarse del escándalo con Gussy Lau, pero todo se esclareció, ya que su padre, Pepe Aguilar reveló la verdadera razón por la cual, toda la familia se encuentra de viaje por Europa.

‘Jaripeo Sin Fronteras’ llegará hasta Europa

Todo comenzó, debido a que Pepe compartió un en vivo en su cuenta de Instagram donde reveló que volaron gracias a AirFrance, donde aprovechó la oportunidad para quejarse, ya que la aerolínea solo contaba con cuatro asientos de primera clase, en el mismo video agregó que fueron a París y a otros lugares cercanos ya que quieren llevar ‘Jaripeo Sin Fronteras’ hasta Europa y que en los próximos meses también visitarán España.

Pepe Aguilar manda contundente mensaje

Sin duda, el cantante no perdió la oportunidad de compartir varias fotografías del viaje donde se puede ver a su hija Ángela Aguilar con una enorme sonrisa e incluso mandó un mensaje para todos “Saludos desde la ciudad de la LUZ!!! (Y aquí, a punto de pasarnos todo por el Arco del Triunfo literalmente) BONSOIR”, se cree que con esta descripción dio a entender que ya no se hablará del tema de Gussy Lau.