Eduin Caz de Grupo Firme fue lastimado por una fanática que asistió a su concierto, muestra herida y aclara polémica

El vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, sigue dando de que hablar y esta vez debido a las heridas que tiene en su cuello, el integrante del grupo regional mexicano, en un video publicado en sus historias de Instagram, mostró un marca roja en el lado derecho de su cuello y agregó “Que necesidad pues ya estaba ahí abajo, ya me iba a tomar la foto, solo les recuerdo que también soy de carne y hueso, puede que la emoción gane pero soy una persona igualita que ustedes”.

Y fue a las pocas horas, cuando se dio a conocer el momento exacto en el cual, una fan lastimó al vocalista de Grupo Firme y gracias a un video publicado en la plataforma TikTok, se puede ver como una seguidora lo toma del cuello mientras el está cantando, acto seguido, el detiene la música y sale del escenario. Por otro lado, en ese concierto una persona también le encajó un anillo en el dedo, el cual estuvo sangrando durante un par de canciones. Posteriormente, en un en vivo o live, Eduin Caz mencionó que también fue su culpa porque él tiene órdenes de no bajar del escenario.

“Si hoy no me bajo del escenario, discúlpenme, yo recibo órdenes”, Eduin Caz aclara la polémica

En el mismo en vivo reveló que en el cuello hay un nervio y el se tuvo que quitar porque lo estaban apretando pero que seguirá con toda la actitud en los conciertos y por último compartió “Si hoy no me bajo del escenario, discúlpenme, yo recibo órdenes”. Cabe recalcar, que Eduin Caz, se limitó a hacer la transmisión debido a los comentarios buenos y malos de los internautas donde mencionaban que la fama se le había subido y que no es deber pero ama a sus fans y por eso se baja del escenario.