Allisson Lozz contó a sus seguidores por qué decidió alejarse de los reflectores

La exactriz Allisson Lozz dijo a sus seguidores que ella ya no se dedica al medio artístico y que prefiere dejar esta parte de su vida en el pasado. Fue por medio de un video que subió a su cuenta oficial de Instagram que la joven emprendedora dijo, “Yo sé que muchos ustedes me recuerdan de hace ya casi 12 años cuando fue que me retiré del medio artístico, un medio muy difícil”. Igualmente, Lozz platicó, “Uno de ustedes preguntó si mis hijas sabían que yo había sido artista y mi hija London respondió: Sí y desde sé como es eso pues yo no quiero ser artista”.

En el video Allisson también mencionó, “A veces solamente vemos lo bonito pero una empresa que no te deja tener tus prioridades orden, para mí es algo no cuestionable ni negociable”. Como contexto, Allisson Lozz tiene 29 años y es madre de dos niñas que tuvo con su esposo Eliu Gutierrez. Pero hablando de su pasado, Lozz fue actriz de Televisa desde muy temprana edad. Y es que la joven originaria de Chihuahua llegó a la Ciudad de México para perseguir su sueño de ser actriz en el programa “Código F. A. M. A.”, después de participar en este reality show la joven se dio a conocer y le dieron varios papeles estelares.

Lozz habló de su pasado como actriz de Televisa

“Alegrijes y Rebujos”, “Misión S. O. S.”, “Rebelde”, “Las Dos Caras de Ana”, “Al Diablo con los Guapos” y “En el Nombre del Amor”, son algunas de las telenovelas en las cuales participó la exactriz. “Yo me salí de allá por algo, fue una experiencia muy traumática el medio artístico y por muchos años yo no hablé nada porque no podía porque tenía un contrato y yo no podía hablar”. Asimismo, la joven dijo, “Fue algo bien duro, bien difícil, estuve allá casi 10 años de mi vida desde mi niñez y fue muy duro”.

Por último, Allisson comentó que “ella no entiende cómo ella está en un evento y llegan personas a exigirle una foto y a preguntarle detalles de su vida pasada”. “Yo sólo quiero ser normal y realmente la fama es algo que yo nunca disfruté y es algo que sigue sin gustarme”, agregó Allisson Lozz. Actualmente, Lozz trabaja para la marca Mary Kay y vive en Estados Unidos.