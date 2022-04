Christian Nodal prepara tema con Ozuna tras polémica de Ovi por violencia doméstica

Christian Nodal estrenará canción ‘Pa’ No Pensar En Ti’ con Ozuna tras escándalo con Ovi por violencia doméstica ¿Dedicada a Belinda?. / Foto: Telemundo (Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images)

En un par de semanas, Christian Nodal estrenará su nuevo tema titulado ‘Pa’ No Pensar En Ti’, el cual se cree que es una carta de amor para Belinda pero eso no fue lo que sorprendió a todos si no que para esta canción en un inicio el que iba a colaborar era el cantante cubano Ovi, pero tras las acusaciones hechas en su contra por violencia doméstica, se tomó la decisión de que Ozuna tomara su lugar.

Christian Nodal estrenará canción ‘Pa’ No Pensar En Ti’ con Ozuna tras escándalo con Ovi por violencia doméstica ¿Dedicada a Belinda?. / Foto: Getty Images (Medios y Media/Getty Images)

Ovi es arrestado por violencia doméstica

El pasado 13 de marzo de 2022, el cantante Ovidio Crespo mejor conocido Ovi fue arrestado por violencia doméstica, luego de que Ada Urquijo, novia y mamá de su hijo, lo acusara de haberla golpeado y de acuerdo con varios informes se dio la discusión debido a que peleaban por la custodia del bebé nacido tan solo un mes antes. Tan solo 15 días después salió de la cárcel y hoy anunció que ya se encuentra preparando su nueva colaboración. Cabe recalcar que en 2021, también estuvo en medio de un altercado pero obtuvo la libertad bajo fianza.

Christian Nodal cambia a Ovi y ahora cantará con Ozuna

En un inicio se había informado, que Ovi participaría con Christian Nodal en la nueva canción e incluso se compartió un adelanto, pero después de que fuera arrestado por violencia domestica, se tomó la decisión de sacarlo de la canción y en su lugar entraría Ozuna, lo que llevó a los fanáticos a tener sentimientos encontrados, ya que si bien, unos mencionaron que fue la mejor decisión, otros más agregaron que les gustaba más la colaboración con Ovi. Por otro lado, este tema llevará por nombre ‘Pa’ No Pensar En Ti’ y aunque aún se desconoce la fecha de lanzamiento, se cree que será en las próximas semanas, ya que el fin de semana pasado, Nodal compartió un adelanto y los fans especulan que la canción está dedicada a su ex Belinda.