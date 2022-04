Nicole Horts estrena la canción y video musical para ‘la que calla’

La cantautora y multinstrumentista mexicana Nicole Horts presenta su más reciente sencillo titulado ‘la que calla’, con el que inicia el año de la mejor manera, este tema forma parte de su nuevo EP que lleva por nombre entrevayus, el lado B de su último EP titulado “VAYU”, estrenado en febrero de 2021 “Es una canción que se canta desde un punto de desesperación, le canto a una Nicole callada y buena onda”, agregó Nicole Horts en entrevista.

Nicole Horts compartió que su amor por la música nació gracias a que su abuela la llevaba al teatro musical, aunque mucho antes, le encantaba bailar pero un día en especial se dio cuenta que le apasionaba escribir canciones y fue ahí donde tomó la decisión de convertirse en cantante “La música me salvó en varias veces y me ha hecho sentir identificada con personas que no conozco” . En el caso de la inspiración, Nicole toma como base las experiencias personales al igual que de otras personas, se trata de verlo de afuera y de ahí surge la inspiración “Uno se puede dar cuenta de muchas cosas si las ves desde afuera y más con las relaciones, generalmente la canción sale de una nota de voz y de ahí pasa al estudio”.

Nicole Horts presenta su nueva canción y video musical para ‘la que calla’. / Foto: Cortesía

Por otro lado, Nicole escribió su primera canción a los 14 años y se titula “Mary Jane” y lo primero que hizo fue mostrársela a sus padres y agregó que ellos siempre la apoyaron en incluso la animaron a entrar a clases para aprender como tocar ciertos instrumentos “La música es algo que adoro pero también algo muy vulnerable, siempre me da miedo estrenar una canción porque se trata de que la gente que escucha mis temas conecte con ellos y la canción siempre este viva.”

Asimismo en preparatoria pisó por primera vez un escenario, musicalmente hablando y se animó a interpretar una canción de Christina Aguilera, pero sucedió un incidente y es que la melodía se paró justo a la mitad “Cuando subo al escenario siento mucho nervio pero después de cierto tiempo entras a un estado de trance porque hay una vibración con la gente y la música y eso lo siento mucho, pero cuando acabas es impresionante porque se siente la conexión”.

Añadiendo, la cantante cree en la disciplina y constancia pero también con un grado de suerte, aunque reveló que la manifestación ayuda bastante y es un tipo de magia “El poder de lo que tu atraes y piensas es muy importante, la energía es vital al igual que las personas con las que te juntas, se trata de un balance”. Asimismo, Nicole reveló que se inspira en Nathy Peluso, Silk Sonic, Rosalía, Nicki Nicole, Trueno y Victoria Monet y Beyoncé sería su colaboración soñada. “La música me llena y me mueve y los números son personas que escuchan tu música y los tienes que cuidar, atrás de cada número hay una persona, una cara y una historia que se identifica con la canción, todo nace del amor y de la búsqueda de conexión”, agregó Nicole Horts.

