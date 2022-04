Rihanna posa para Vogue y muestra su embarazo en todo su esplendor

La cantante y empresaria Rihanna es la portada de la edición mayo de la revista Vogue y en esta sesión de fotos la artista mostró lo bella que luce con su panza de embarazo. Y es que desde que la joven de 34 años hizo saber al mundo que estaba embarazada, se ha dedicado a mostrar su vientre con diferentes y originales atuendos. Es por ello que esta vez en la sesión con Vogue la celebridad mostró con más orgullo que nunca sus casi nueve meses de embarazo.

Es importante mencionar que la legendaria fotógrafa Annie Leibovitz fue la encargada de tomar las fotos de Rihanna. Leibovitz es conocida por su particular manera de retratar a los famosos y le ha retratado a artistas y personalidades como: “The Rolling Stones”, Yoko Ono, Olivia Wilde, Andrew Garfield, la doctora Jill Biden y Rosalía, por mencionar algunos. En entrevista con Vogue, Rihanna contó varios cosas que últimamente ha experimentado con su embarazo y una de ella fue que, “por lo general ella no come cosas dulces pero desde que está embarazada tiene antojos de cosas muy dulces como donas de chocolate”.

La empresaria está disfrutando de su embarazo al máximo

Asimismo, cabe mencionar que Rihanna espera a su bebé junto con su novio el rapero A$AP Rocky, quien recientemente se presentó en el festival Ceremonia, celebrado en la Ciudad de México. Por los increíbles looks que ha lucido Rihanna en las últimas semanas se puede decir que la cantante está redefiniendo la vestimenta maternal y ha demostrado que aunque se esté embarazada se puede ser sexy y atrevida.

Acerca de su vestimenta revolucionada, Rihanna mencionó a Vogue, “Cuando me enteré que estaba embarazada me dije a mí misma que nunca me iba a comprar en el área de maternidad. Lo siento es muy divertido vestirme y no iba a dejar que esa parte desapareciera solamente porque mi cuerpo está cambiando”. Para finalizar, la cantante reveló, “Mi cuerpo está haciendo cosas increíbles ahora y no me voy a sentir avergonzada por eso. Este tiempo debe ser un tiempo de celebración, ¿Por qué tendría que esconder mi embarazo?”.