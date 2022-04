Reportero de ‘Venga La Alegría’ es acusado de misógino y transfóbico en redes sociales

El pasado lunes 11 de abril, se viralizó en redes un video de Gabo Cuevas, reportero de Venga La Alegría y de Fórmula Espectacular con Flor Rubio y ex integrante del reality show Survivor, donde aparece haciendo comentarios misóginos y transfóbicos hacia su amiga transgénero Carol, quien también era su roomie. Por otro lado, el video inicialmente se compartió en la cuenta de Twitter de LA COMADRITA donde agregó la descripción “El ser de luz necesita luz”.

El ser de luz necesita luz 😳 pic.twitter.com/Qzo99YBeUA — 𝗟𝝠 𝗖𝝝𝗠𝝠𝗗𝗥𝗜𝗧𝝠 (@LaComadritaOf2) April 12, 2022

Acto seguido, Gabo Cuevas, compartió el video y agregó “Pésimo desinformar. ¿Cómo se actúa cuando te quieren matar en tu propia casa? LA COMADRITA. Si gusta te paso lo videos completos. No mientas por mentir”.

Pésimo desinformar. ¿Cómo se actúa cuando te quieren matar en tu propia casa? @LaComadritaOf2 Si gusta te paso lo videos completos. No mientas por mentir. https://t.co/jkYkAjNzsv — Gabo Cuevas (@gabo_cuevas) April 12, 2022

Y a las pocas horas Láurel Miranda añadió “Terrible Gabo Cuevas de Venga La Alegría. Ni aún frente al peor de los escenarios tendríamos por qué recurrir a insultos transfóbicos/racistas/clasistas/misóginos”.

Terrible @gabo_cuevas de @VengaLaAlegria.



Ni aún frente al peor de los escenarios tendríamos por qué recurrir a insultos transfóbicos/racistas/clasistas/misóginos.pic.twitter.com/6lOkWsFkvc — Láurel 🦋iranda (@laurelyeye) April 12, 2022

Gabo Cuevas se defiende y niega los hechos

Al día siguiente, por medio de sus historias de Instagram, Gabo Cuevas, relató todo lo sucedido e incluso compartió el video completo, en el cual menciona “No quería tomarme el tiempo de hacer esto, pero viendo el contexto que varias personas le han dado, primero quiero disculparme con todas las personas que se sintieron ofendidas por como le hablé a Carol que estuvo viviendo con nosotros por un año y que finalmente tuvo que irse por los problemas que tuvo con Diana Zambrano y por lo que descubrimos que estaba haciendo dentro de la casa, no soy transfóbico, me arrepiento en la forma en la que recalqué que no era mujer, ese día exploté por la mentira y las cochinadas que hizo, ella me amenazó a mi y a Diana con subir videos de su intimidad y eso se castiga con cárcel”, incluso en otro video compartido por el, se ve que le reclamó a Carol por hacerle brujería a su amiga y por quitarle el novio a su amiga, cabe recalcar que ella le mencionó que a los 18 años la castraron y por eso le dio cáncer, lo cual es mentira.

Ve las historias completas de Gabo Cuevas:

Posteriormente, Gabriel, compartió un video en su cuenta de Instagram donde se disculpa con todas las mujeres trans.