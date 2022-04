Walker Scobell será el protagonista de la serie de “Percy Jackson”

Desde el 25 de enero de este año la plataforma de streaming Disney+ anunció que saldría la serie de “Percy Jackson”, historia que es una saga de libros de fantasía escritos por Rick Riordan. En ese momento todavía no estaba confirmado ningún actor para ser parte del elenco pero el día de hoy por medio de una publicación de la cuenta oficial de Disney+ se dio a conocer que el actor Walker Scobell será quien le dará vida a “Percy”.

A modo de contexto, Scobell recientemente actúo en la cinta “The Adam Proyect” como “Adam Reed”. En este filme Walker compartió pantalla con actores como Ryan Reynolds, Jennifer Garner, Zoe Saldaña y Mark Ruffalo. Ante la noticia, los internautas reaccionaron de forma positiva con comentarios como: “Qué gran rol muchas felicidades Walker”, “Lo hizo muy bien en The Adam Proyect”, “Este casting está fenomenal”, “Lo va a hacer muy bien” y “Él es el mejor”.

Regresará el personaje que lanzó a la fama a Logan Lerman

En cuanto al anuncio inicial de la nueva serie de “Percy Jackson”, fue el mismo Riordian quien por medio de un video dio a conocer la noticia. “La espera ha terminado semi-dioses, pues Percy Jackson y los dioses del Olimpo sucederá pues los amigos de Disney Plus dieron luz verde y la mejor parte es que James Bobin será parte del proyecto y fungirá como el director”, comentó el escritor.

Hay que recordar que fue en 2010 cuando se estrenó en el cine “Percy Jackson and the Lightning Thief”, cinta que fue protagonizada por Logan Lerman como “Percy Jackson”, mientras que “Grover Underwood” fue protagonizado por Brandon T. Jackson y Alexandra Daddario fue “Annabeth Chase”. Después de el estreno de la primera cinta, 3 años después salió: “Percy Jackson: Sea of Monsters”. En su momento estaba previsto que se estrenará una tercera cinta pero esto no sucedió.