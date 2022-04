Declaran “Livin’ La Vida Loca” de Ricky Martin un tesoro musical en Estados Unidos

Acorde con información de la agencia de noticias Associated Press (AP), la canción “Livin’ La Vida Loca” del cantante Ricky Martin formará parte del Registro Nacional de Grabaciones de Estados Unidos. Es importante mencionar que Draco Rosa y Desmond Child escribieron la canción que fue lanzada como sencillo el 23 de marzo de 1999.

Esto significa que “Livin’ La Vida Loca” será parte de la Biblioteca del Congreso estadounidense. Este anuncio lo dio a conocer la biblioteca el día de ayer y es que cada año 25 obras musicales son integradas a su colección. Como dato relevante, cuando se estrenó la canción de Ricky Martin esta se volvió la número uno en más de 20 países y es que sin duda esta es una melodía que pone a bailar a quien la escuche.

La canción de Ricky formará parte de una importante colección

Para entender mejor, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos está ubicada en Washington D. C. y esta aloja libros, canciones, películas, cómics, periódicos, entre otros valiosos documentos. Además, ahora su colección incluye: álbumes, grabaciones históricas, podcasts y todos estos materiales son considerados contribuciones muy importantes para la cultura y la historia de Estados Unidos.

Finalmente, canciones como: “Don’t Stop Believin” de Journey, “Walking the Floor Over You” de Ernest Tubb, “Moon River” de Andy Williams y “Reach Out, I’ll Be There” de The Four Tops, también forman parte de la colección de la biblioteca. “Bohemian Rhapsody”, la incónica canción de “Queen” también fue seleccionada, así como “Fallin’” de Alicia Keys. Por su parte, Ricky Martin externó en historias de sus redes sociales que se siente muy agradecido por esta noticia y por el apoyo que siempre le brindó su público. Actualmente, Martin se encuentra promocionando su último sencillo con “Reik”, llamado: “A veces bien y a veces mal”.