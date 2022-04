YosStop comenta un video viral donde un hombre golpea a una joven por resistirse a bailar

La creadora de contenido Yoseline Hoffman, mejor conocida como “YosStop”, expuso en sus redes sociales el caso de una chica que fue golpeada en un bar de la Ciudad de México por un hombre y todo por resistirse a bailar con él.

Para entender mejor lo sucedido, la youtuber publicó un video en el que relata el hecho y comparte su opinión al respecto.

“Está de miedo el peligro en el que estamos las mujeres todos los días, todo representa un riesgo, hasta querer salir a divertirse, salimos a bailar y ¿qué sucede? Somos atacadas por hombres que no entienden que no es no. Ahora negarse a ligar o a bailar pone en riesgo nuestras vidas, esto sucedió en CDMX y en Tijuana acaba de pasar también que fueron 2 mujeres apuñaladas por negarse a bailar”, escribió la youtuber en el post.

Actualmente YosStop se dedica a exponer injusticias

Es importante mencionar que la joven comentó que “ella estuvo indagando, contactando personas y tratando de entender qué es lo que había pasado”. Asimismo, Hoffman mencionó, “Estos weyes no solo están acosando, las están agrediendo verbal y físicamente y además se están burlando de ellas”. Relacionado con lo que sale en este video que se volvió viral, se puede apreciar que unas jóvenes se encuentran en un antro y un hombre se acerca para “sacarlas a bailar”, las chicas se resisten y el hombre recurre a agredirlas físicamente.

#VIRALES 📱🌎



😮Circula un video que muestra como un hombre responde la agresión de una mujer en un bar de la CDMX.😮



🥊Un hombre discute con 3 mujeres y empuja a una de ellas.🥊



Dos de las chicas se lanzan con empujones y manotazos. El hombre voltea y golpea a una de ellas. pic.twitter.com/4FfcXls4R0 — Quadratín SLP Noticias (@Quadratin_SLP) March 31, 2022

Finalmente es preciso recordar que a finales del año pasado YosStop estuvo en cárcel por la denuncia de pornografía infantil que Ainara Suárez interpuso en su contra. La creadora de contenido estuvo cinco meses en Santa Martha Acatitla y fue hasta el 30 de noviembre que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que “en apego al principio de Justicia Restaurativa, se autorizó por tres años la suspensión condicional del proceso penal en contra de Yoseline N”. Y desde su salida de la cárcel la youtuber se ha esforzado por crear contenido que ayude a las personas que han sufrido injusticias.