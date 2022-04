BTS está listo para sus últimos conciertos en Las Vegas como parte del tour Permission To Dance On Stage

BTS está listo para su 3 y 4 concierto en Las Vegas como parte de Permission To Dance On Stage. / Foto: BIGHIT Entertainment / HYBE Labels

El próximo 15 y 16 de abril, el grupo de k-pop BTS, integrado por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V (Taehyung) y Jungkook ofrecerá sus últimos dos conciertos de los cuatro programados en Las Vegas como parte de la gira Permission To Dance On Stage, mientras que el del cuarto día, en este caso el del 16, será transmitido a la par de manera online o en línea para todos los ARMYs del mundo que no pudieron asistir al concierto.

BTS está listo para su tercer y cuarto concierto en Las Vegas como parte de Permission To Dance On Stage

Asimismo, el grupo surcoreano llegará al Allegiant Stadium con una presentación de casi tres horas, la cual cuenta con 22 canciones en total, entre ellas ON, DNA, Black Swan, Fake Love, Dynamite, Butter, IDOL y Permission To Dance, por mencionar algunas. Cabe recalcar que los cuatro conciertos se agotaron en la preventa solo para fans (ARMY), sin dejar oportunidad para una venta general.

El Allegiant Stadium tiene una capacidad de 65mil personas y es casa del equipo de futbol Las Vegas, Raiders y se informa que es el segundo estadio más costoso de todo el mundo, además, la capacidad de este puede llegar hasta los 71,800 asistentes. Por otro lado, para estos conciertos, se implementaron nuevas medidas sanitarias y de acuerdo con el estado de Nevada, ya no es necesario presentar una prueba negativa de Covid o una cartilla de vacunación para poder ingresar.

BTS podría anunciar nuevo comeback en el último concierto

Con el último concierto, ARMY se pregunta su habrá un anuncio especial por parte de BTS, el cual se cree que podría ser el anuncio de un nuevo comeback o regreso o incluso un tour o gira mundial, pero con el enlistamiento de Jin al servicio militar obligatorio, o de los siete miembros juntos, siendo muy incierto, parece ser que los planes del grupo tendrán que ser aplazados por un par de meses más, hasta que el gobierno de Corea del Sur tome una decisión.