Vanessa Guzmán aparece con el rostro distinto: así reaccionaron los fanáticos

¿Bisturí, botox o relleno de ácido hialurónico? Todas las opciones formaron parte de las especulaciones que surgieron luego de que la actriz Vanessa Guzmán compartió una imagen de su rostro en las redes sociales. la exreina de belleza se convirtió así en el blanco de críticas a su físico y los cambios en su cuerpo que ha logrado con el entrenamiento de alto rendimiento.

“El resultado de un entrenamiento de ALTO RENDIMIENTO, (término que aplica sólo para gente que compite) conlleva al exceso de pérdida de grasa, con fines de competencia que bien llevado a cabo te deja ver verdaderas transformaciones a tu cuerpo y todo cambia!! Sí, hasta las facciones, para todos aquellos que critican, opinan o se justifican pero al final están muy pendientes de mí, a ese término se le conoce como “skull face” y es más evidente durante “peak week”, como dije…”, escribió en sus redes sociales.

Más adelante apuntó contra los críticos de oficio. “Sólo los atletas de alto rendimiento lo logran… Quién opine lo contrario desconoce completamente el proceso competitivo, y jamás verá los mismos resultados! Claro al menos que tengan mucho relleno de ácido hialurónico!! que evidentemente NO TENGO!!”.

Mientras los “haters” guardaron silencio, los fanáticos respaldaron a la actriz y exmodelo, entre estos otros atletas de alto rendimiento quienes se solidarizaron. “Te ves hermosa .. Solo los atletas podemos comprender y ver la belleza de este proceso.. Yo ya me rio cuando me dicen que tengo cara de hombre .. La gente no comprende que en la cara también se acumula la grasa y si pierdes grasa la pierdes de todas partes .. En los pómulos tenemos grasa y se pierde hasta la nariz se ve diferente...”

No es la primera vez que Vanessa Gúzman ha enfrentado críticas por su radical transformación física. La mexicana, quien ha interpretado personajes en telenovelas exitosas como “Amor mío”, “Atrévete a soñar” y “Soltero con hijas”, sorprendió al mostrar los resultados de su entrenamiento de alto rendimiento y su incursión en el fisiculturismo, disciplina donde ha logrado varios reconomientos.

“De cierta manera, el ejercicio fue un escape a mi dolor. Siempre he sido deportista y, aunque llevo mucho tiempo haciendo ejercicio, quería un plus, que era definir mi abdomen y tonificar mis músculos”, declaró Guzmán a la publicación TVyNovelas.

Guzmán, quien a sus 45 años se convirtió en abuela, ha demostrado su disciplina y constancia en este nuevo reto físico. La mexicana, tras un fuerte entretamiento, se alzó con el premio máximo en la categoría principal denominada Bikini Master 45+ CLASS D celebrado en Pittsburgh por la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness. También se llevó dos medallas de bronce en las categorías Master 40+ F y Bikini 35+ F.