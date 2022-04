BTS anuncia comeback ‘We Are Bulletproof’ y nuevo álbum

BTS anuncia comeback y nuevo álbum 'We Are Bulletproof'. / Foto: BIGHIT Entertainment / HYBE Labels

Tras el último concierto de BTS en Las Vegas como parte de la gira o tour ‘Permission To Dance On Stage’, mismo que a la par se transmitió de manera online o en línea, ARMY de todo el mundo estaba a la espera de un anuncio especial al final del concierto y las especulaciones sobre una posible gira mundial o un nuevo comeback comenzaban a hacerse más fuertes, y tal fue el caso, ya que, en la última parte de esta presentación se emitió un video con una compilación de imágenes y clips de BTS y se pudo observar la frase ‘We Are Bulletproof’ y una fecha 2022.06.10, lo que se traduciría a 10 de junio de 2022.

Por lo tanto, ARMY comenzó a creer que en esa fecha se haría un anuncio, pero tras varios minutos, medios coreanos publicaron que el 10 de junio, BTS estrenaría su próximo álbum, el cual marcaría una nueva era para el grupo de k-pop y varias horas después, BIGHIT MUSIC, confirmó esto y publicó el video transmitido en el último concierto de Las Vegas.

A la par, se publicó un comunicado oficial en la aplicación de Weverse, el cual dice lo siguiente:

“Hola, Esto es BIGHIT MUSIC. BTS estará de regreso con un nuevo álbum el 10 de junio de 2022. Los detalles sobre el nuevo álbum se proporcionarán en un aviso por separado en una fecha posterior. Esperamos su amor y apoyo para el nuevo álbum de BTS. Gracias”.

Se espera que en días posteriores, se comparta más información con respecto al nuevo comeback de BTS, al igual que los horarios oficiales, preventa e incluso más detalles con respecto al contenido del disco. Además, se cree que en las próximas semanas se podría estrenar el sencillo principal del nuevo material discográfico, al igual que el video musical oficial.