El DJ Steve Aoki viaja a México para presentarse en la Feria Nacional de San Marcos 2022

El pasado viernes 15 de abril, dio inicio la Feria de San Marcos en Aguascalientes y el invitado de honor fue nada más y nada menos que el DJ de 44 años de edad, Steve Aoki, quien dio inicio a este magno evento que se llevará a cabo hasta el 8 de mayo de 2022. Por otro lado, Carín León, Carlos Rivera, Sebastián Yatra, Emmanuel & Mijares, Banda MS, Matute y Gloria Trevi, se presentarán en la feria.

Se informa que el DJ tocó enfrente de 200mil personas y reveló que este ha sido su show más grande en México hasta ahora “¡Mi show más grande en México! Unas 200 mil personas. Tomamos Aguascalientes anoche. Increíble público ¡Viva México!”, escribió en su cuenta de Instagram.

Se informa que el show tuvo una duración de casi dos horas y como ya es costumbre, Steve Aoki realizó el famoso Cake Me o pastelazo, donde avienta al público un pastel, y en este caso fue uno decorado que decía ‘Feria de San Marcos 2022′, lo que es un honor para varios seguidores del DJ. Además, el show contó con la participación de Timmy Trumpet con quien interpretó Arréglame el Alma.

Steve Aoki estará presente en la Feria de Puebla

Por otro lado, Steve Aoki, se presentará el próximo jueves 12 de mayo en la Feria de Puebla y el costo para ver al intérprete de ‘Waste It On Me’ es de 50 pesos mexicanos, simplemente con tu boleto de entrada a la feria podrás disfrutar del set completo del DJ. Los niños menores de un metro y los adultos mayores de 60 años, no pagan. Cabe recalcar, que esta información fue confirmada por el sitio web oficial de Steve Aoki.