Carlos Rivera le dedica la última función en José el Soñador al amor de su vida Cynthia y a su ex novia Hiromi

El pasado fin de semana el actor y cantante mexicano de 36 años de edad, Carlos Augusto Rivera Guerra mejor conocido como Carlos Rivera se despidió de la puesta en escena José el Soñador, del productor Alex Gou. Con Danna Paola como la madrina de las 50 representaciones de la obra, le deseó el éxito del mundo al ex académico y agregó que este es un personaje que marcará su vida para siempre.

Carlos Rivera se despide de 'José el Soñador' y manda romántico mensaje a su novia Cynthia. / Foto: Cortesía

Carlos Rivera manda emotivo mensaje a su novia ex novia Hiromi y dedica unas palabras a Cynthia

Asimismo, Carlos Rivera en su última función, dedicó unas emotivas palabras para su primer amor Hiromi, quien perdió la vida hace un par de años y compartió unas más para su actual novia Cynthia “Hace varios años soñé con interpretar este personaje, pero a veces los sueños no se cumplen tan rápido, pero cuando uno tiene fe y persiste son para ti y para nadie más. Quiero agradecer a los que me inspiraron, a Hiromi, que seguramente está por aquí en algún lugar y al amor de mi vida Cynthia, yo sueño mucho, pero tu me inspiras a cumplir esos sueños, te amo”.

Carlos Rivera se despide de ‘José el Soñador’ y entrega la estafeta a Kalimba

Por otro lado, el cantante se despidió de manera oficial de su personaje y compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales “Hoy domingo de Pascua, me despido de José el Soñador en CDMX. Cada vez que cantaba esta canción lo hacía como una oración a Dios. Él ha prometido a cada persona que confía en él que jamás nos abandonará. Para él mi voz, y toda la fuerza de mi espíritu en ofrenda a la grandeza de su amor, Gracias por permitirme cumplir este sueño y recordarme JAMÁS perder la fe”, escribió en su cuenta de Instagram.

Asimismo, Carlos Rivera le pasó la estafeta a su entrañable amigo Kalimba, quien el dará vida al personaje principal, añadiendo a lo anterior, Leonardo de Lozanne y Erik Rubin se suman al elenco quienes interpretarán el personaje de Faraón. Esta puesta en escena regresará el próximo 20 de mayo desde el Centro Cultural Teatro I.