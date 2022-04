La boy band 4*TOWN de la película Red llega a Coachella gracias a Finneas, hermano de Billie Eilish

El pasado domingo 17 de abril, durante el tercer día del primer fin de semana del Festival de Música y Artes del Valle de Coachella, justo un día después de compartir el escenario con su hermana Billie Eilish, el cantante de 24 años de edad, Finneas Baird O’Connell mejor conocido como Finneas, cumplió el sueño de muchas personas alrededor del mundo amantes de las boy bands o bandas masculinas.

Billie Eilish y Finneas. La boyband 4*TOWN llega al festival Coachella 2022 gracias a Finneas y canta “Nobody Like U”. / Foto: Getty Images (Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy)

En febrero, la plataforma de streaming de Disney+, estrenó su más reciente película titulada Red (Turning Red) la cual contó con la participación de unos personajes muy particulares y se trató de una boy band ficticia llamada 4*TOWN integrada por Jesse, Tae Young, Robaire, Aaron T. y Aaron Z, con esta banda, por supuesto, se incluyó un tema o canción principal ‘Nobody Like U’, que sin duda, se volvió un éxito total y que incluso llegó a debutar en el chart o lista de Billboard Hot 100 y hasta este momento, cuenta con más de 30 millones de reproducciones en Spotify.

Pero eso no fue todo, ya que si bien la banda masculina ficticia de la película ha marcado tendencia que hasta se ha llegado a lanzar mercancía oficial, el cantante Finneas, en su set de Coachella no perdió la oportunidad de rendir tributo a 4*TOWN y cantó un fragmento del sencillo Nobody Like U. Cabe recalcar que Finneas presta su voz para uno de los miembros de la boy band. Añadiendo, los cantantes Grayson Villanueva, Jordan Fisher, Josh Levi y Topher Ngo, también prestaron su voz para los personajes ficticios de la película Turning Red, con esto, hay varios internautas que aún no pierden la esperanza de verlos reunidos para una presentación en vivo de este tema.