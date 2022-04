Sofía Niño de Rivera aclara la polémica con respecto al “terrible” sueldo de 30 mil pesos que llegó a ganar

Meses atrás, la comediante de 40 años de edad, Sofía Niño de Rivera mediante el podcast Dementes, reveló que a sus 28 años de edad, mientras trabajaba en una agencia de publicidad, percibía un sueldo de 30 mil pesos al mes “En las agencias de publicidad pagan terrible, yo acababa ganando 30 mil pesos al mes a los 28 años, entonces yo para poder ganar más que eso tenía que pasar otros 15 años para lograrlo”, comentó.

Sofía Niño de Rivera es comparada con Samuel García

Tras estas declaraciones, los distintos medios de comunicación compartieron lo expresado por la comediante y añadieron en los titulares, que el sueldo era “terrible”, por lo tanto, las comparaciones con ‘Samuel García’ y el famoso ‘sueldito’, no se hicieron esperar, donde este reveló “Yo me he topado con gente muy valiosa, que viven con un sueldito de 40, 50 mil pesos y son felices. Tienen para su familia y para las colegiaturas”.

Sofía Niño de Rivera aclara la polémica con el terrible sueldo de 30 mil pesos

El pasado domingo 18 de abril, por medio de YouTube, se estrenó un nuevo episodio del programa La entrevista con Yordi Rosado y para esta ocasión, la invitada fue la comediante Sofía Niño de Rivera, quien aprovechó la oportunidad para aclarar la polémica con respecto al “sueldo de 30 mil pesos que llegó a ganar al mes”.

“Yo nunca dije ‘Mi miserable sueldo de 30 mil pesos’ yo nunca dije ‘Sueldito asqueroso’, lo que hicieron los medios fue trasgiversaron todas mis palabras para hacer clickbait, si ven toda la entrevista solo dije que publicidad está mal pagada, yo llevaba 7 años en publicidad, tenía universidad y años de experiencia en el trabajo y para que yo ganara más de 30 mil pesos a mis 28 años, hubieran tenido que pasar otros 7 años, yo quería un departamento más grande, una familia y por ende tenía que ganar más dinero”, señaló Sofía Niño de Rivera.