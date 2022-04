Ezra Miller es detenido por segunda vez en Hawái, esto fue lo que hizo

Conforme con información de la agencia de noticias Associated Press (AP), el día de ayer el actor Ezra Miller fue detenido por segunda vez en Hawái. Y es que en esta ocasión el joven de 29 años de edad quien interpreta a “Credence Barebone” en “Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore” agredió a una mujer con una silla.

Ezra Miller. Ezra Miller en una foto proporcionada por el Departamento de Policía de Hawái a AP. / Foto: Departamento de Policía de Hawái. (AP)

Los hechos sucedieron de la siguiente manera, acorde con los reportes del Departamento de Policía de Hawái, Miller asisitió a una reunión en una casa y estando en el lugar unas personas le pidieron se retirara. Debido a esta petición que le hicieron el actor perdió el control y aventó una silla la cual hirió a una mujer en la frente.

Miller vuelve a perder el control

En la misma línea, después de la agresión de Ezra a la mujer se le ofreció ser atendida pero esta rechazó la ayuda. Cabe destacar que las autoridades informaron que la herida de la mujer medía un poco más de un centímetro. En cuanto a la detención de Ezra Miller, este fue arrestado en la vía pública, no obstante fue liberado posteriormente en lo que es investigado.

Ezra Miller. Ezra Miller como "The Flash". / Foto: Instagram.

Finalmente, el actor que interpretará a “Barry Allen” en la cinta llamada “The Flash” que se estrenará el siguiente año está siendo investigado por la policía de Hawái, ya que es la segunda ocasión en menos de un mes que perturba el orden. Pues anteriormente Miller fue arrestado en un karaoke por haberle arrebatado el micrófono a una mujer que estaba cantando y por aventarse contra un hombre. Tan sólo un día después una pareja solicitó una orden de restricción temporal en contra de Miller, esto porque dijeron que Ezra entró a su habitación y los amenazó, no obstante, la pareja ha quitado la orden.