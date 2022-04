Christian Nodal confiesa que prefiere vivir en Estados Unidos y no piensa regresar a México

Por medio de un video de YouTube se dio a conocer la noticia de que el cantante mexicano de 23 años Christian Nodal ya no vivirá en México. El artista señaló en el video que “se va de México porque no tiene privacidad en el país”. Cuando a Nodal le preguntan en el video el por qué no le gusta vivir en México él respondió, “Es que es muy complicado vivir en México, es como no puedes tener nada a gusto”.

De la misma manera, el cantante mencionó, “No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita porque todo mundo va a saber en dónde vives y todo mundo va a saber en qué carro andas”. Como ejemplo de su “situación en México”, el intérprete de “Adiós Amor” contó, “Me pasó que tenía un Ferrari que nomás existía uno en todo México y era obvio que la gente sabía dónde estaba y cuándo pasaba y todo eso”.

Nodal quiere privacidad y por eso no regresará al país

De acuerdo con las declaraciones del cantante “en México no tiene privacidad y eso es algo que no le gusta”. Por lo que mencionó, “Aquí en Estados Unidos no importa porque hay un montón de gente que tiene sus carros, sus lujos y todo entonces no es como que la gente se sorprenda”. Para confirmar que Nodal reside en Estados Unidos, recientemente publicó en su cuenta oficial de Instagram que se encuentra en Las Vegas.

Christian Nodal. Christian Nodal. / Foto: Instagram.

Nodal también fue cuestionado acerca del estado de salud de su madre, Cristy Nodal, y de ello dijo que cree que “no fue un milagro lo que le sucedió, sino que fue un mal diagnóstico”. También contó a sus fans que en estos momentos su mamá se encuentra en la playa descansando, esto después de la terrible experiencia que vivió recientemente.