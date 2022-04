Kate del Castillo se queja en las redes sociales de uno de los mejores restaurantes de la CDMX

La actriz mexicana Kate del Castillo, conocida por su papel de “Teresa Mendoza” en la famosa serie “La Reina del Sur”, el día de ayer publicó en su cuenta de Twitter una crítica negativa para el restaurante “Máximo Bistrot”. La artista se quejó del precio elevado, el mal servicio y hasta de las sillas del lugar que está catalogado como uno de los mejores restaurantes de la Ciudad de México.

El precio exuberante de este lugar tendría que ver con la experiencia y el trato. Además las sillas y mesas son demasiado incómodas. Mal por @MaximoBistrot — kate del castillo (@katedelcastillo) April 19, 2022

“Qué pena, México siendo el país con mejor servicio, en uno de los restaurantes “top 10″, no quisieron calentar el platillo que me sirvieron frío. La persona a cargo, grosero con mis padres y con mi socia Carmen Cervantes, sólo por pedir una mesa sin sol por ellos. Mal por Máximo Bistrot”, escribió en su cuenta de Twitter la “Reina del Sur”.

Es importante mencionar que desde hace unos años Kate ya no vive en México y ahora reside en Estados Unidos. Pero cuando viene a la Ciudad de México es para visitar a sus padres con quienes dijo fue a comer a Máximo Bistrot. Igualmente, Del Castillo publicó el día de ayer lo siguiente, “El precio exuberante de este lugar tendría que ver con la experiencia y el trato. Además las sillas y mesas son demasiado incómodas”.

Asimismo en su cuenta oficial de Instagram publicó la misma queja y etiquetó al restaurante en cuestión. Por su parte el restaurante no ha emitido ningún comentario al respecto y tampoco Eduardo García, quien es el chef a cargo. Ante la queja de Kate del Castillo los internautas la apoyaron y escribieron comentarios como: “Pésimo trato, ni me gustó el lugar y no es nada recomendable”, “Una lástima” y “Ven a Perú mejor Kate”.