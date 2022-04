Rocío Sánchez Azuara habla sobre Laura Bozzo, “es alguien con la que me han tratado de comparar y es muy desagradable”

El formato de talk show no pasa de moda en la televisión mexicana, y desde 1999, cuando debutó con Cosas de la vida, Rocío Sánchez Azuara se ha proclamado con la reina de este formato. Ahora, la reina está de regreso a la que fue su casa por cinco años, Tv Azteca, y lo hace no solo como conductora, también como productora.

Rocío Sánchez Azuara

“Estamos viviendo una época de demasiada violencia, de pronto, después de la pandemia, muchas personas no entendieron lo que realmente es importante, y quiero hacer cosas que hagan conciencia en la sociedad” dijo, y agregó “no es que Tv Ateca me llegara al precio, pero me dieron todas las facilidades para cumplir con las demandas de proyecto, es una empresa mucho más grande desde la cual puedo ayudar a mucho más gente”.

Te puede interesar:

Rocío Sánchez Azuara asegura que Laura Bozzo intentó agredirla en un restaurante

Rocío Sánchez Azuara recuerda a su hija a dos años de su muerte

Además, Acércate a Rocío, tiene un toque muy especial para la conductora, debido a que es un proyecto que desarrolló junto a su hija Daniela.

”El concepto es concientizar, ayudar y hermanar, yo creo que es lo que tenemos que hacer todos los seres humanos. Los formatos anteriores, que también fueron talk show no fueron producidos por mí, y ahora el concepto es completo mío, además tengo a un productor que me acompaña, que es Andrés Tovar, que ha estado a mi lado cuidando cada detalle, y me atrevo a decir que tiene el mismo adn que yo. Ambos tenemos el compromiso de poder ayudar, y pretendemos envíar un mensaje positivo para la sociedad”, dijo la conductora durante la presentación de su show, en las instalaciones de Tv Azteca.

Rocío Sánchez Azuara y su hija Daniela Instagram

Aunque la conductora vive un duelo diario por la muerte de Daniela, el trabajo ha sido su fortaleza.

“Uno nunca se recupera, pero sé que mi hija está más cerca que nunca, trascendió a un mejor lugar y yo no puedo ser egoísta como madre de pensarla mal, ella está muy bien, mejor de lo que estuvo al final. Vivo el duelo todos los días, paso a paso, como la mayoría de las personas que pasan por esto. Mi oxígeno es mi trabajo, eso me da fuerza para salir adelante, y lo que quiero compartir con Acércate a Rocío, es que la gente que pasa lo mismo entienda que no está sola, nos apoyamos con especialistas para tratar los temas con delicadeza y respeto, en un formato que se puede ver en familia”.

Rocío Sánchez Azuara y la competencia con Laura Bozzo

En cuanto a la competencia, esto debido a que Laura Bozzo estrenará programa el mismo día que ella en Imagen Televisión, dijo, “no estaba enterada. No tenemos nada que ver la una con la otra, ella es alguien con la que se me ha tratado de comparar a la fuerza y eso es muy desagradable”, y agregó, “yo me muevo con sutileza y elegancia, no creo que tener nada en común con ella, ni la uña de una mano”, dijo

Con referencia al tema, también comentó, “yo no tengo competencia y menos con este formato que está hecho con mucho amor, conciencia y sufrimiento, es un claro ejemplo del como te puedes mantener de pie a pesar de la adversidad”.

Rocío Sánchez Azuara (JAIR RAMIREZ/Tv Azteca)

¿Cuándo y a qué hora Acércate a Rocío?

Se podrá ver a partir del 25 de abirl a las 18:00 horas por Azteca Uno.