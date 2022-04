Elizabeth Olsen sorprende en la alfombra roja de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura en Berlín

Con el próximo estreno de la más reciente película de Marvel, Doctor Strange en el Multiverso de la Locura (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) el 5 de mayo, la promoción de la cinta al igual que las diversas red carpets, ya se están llevando a cabo, y el pasado 21, se realizó la alfombra roja en Berlín.

Elizabeth Olsen sorprende en la alfombra roja de Doctor Strange en Berlín

Para la cual, los protagonistas Benedict Cumberbatch quien le da vida a Doctor Strange y Elizabeth Olsen misma que personifica a Wanda Maximoff desfilaron por la red carpet. Por su parte, Olsen lució un conjunto Armani Privé s Couture Otoño 2021 en color azul y lo adornó con un labial en un tono rojizo que sin duda, resaltaba a la perfección. Desafortunadamente, este conjunto no está disponible para compra.

Oficialmente en la era #MultiverseOfMadness



Elizabeth Olsen y Benedict Cumberbatch en el photocall de hoy en Berlín pic.twitter.com/t5CqElKxEy — Elizabeth Olsen México🇲🇽 (@LizzieOlsenMex) April 21, 2022

📸 Más fotografías de Elizabeth Olsen el día de hoy en Berlín pic.twitter.com/wmicjt8OdO — Elizabeth Olsen México🇲🇽 (@LizzieOlsenMex) April 21, 2022

La película llegará a los cines el próximo 5 de mayo un día antes que el lanzamiento en Estados Unidos, en el reparto podemos encontrar a los personajes de Charles Xavier (Patrick Stewart), América Chávez (Xochitl Gómez), Christine Palmer (Rachel McAdams) y Wong (Benedict Wong).

El director estadounidense Sam Raimi, fue el encargado de llevar a la pantalla grande “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” y se informa que la cinta tendrá una duración de 2 horas con 6 minutos, además, de la ya famosa escena post créditos que sin duda, tendrá una conexión con la siguiente película de Marvel.

Doctor Strange 2 llegará a los cines el próximo 5 de mayo. / Foto: Twitter @doctorstrange