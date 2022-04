Juanpa Zurita abre su taquería y es criticado por los internautas

El día de ayer el influencer Juanpa Zurita decidió compartir con sus seguidores su nuevo emprendimiento llamado “La Milagrosa”. Se trata de una taquería que estará disponible en países como Colombia, Perú y México. Con mucha emoción el joven de 26 años contó que se tardó un año en la preparación de su negocio, no obstante, su taquería no fue muy bien recibida por los internautas.

“Como saben, soy fanático rotundo de los tacos y siempre que salgo de México, es lo que más extraño. Hace casi un año empezó la loca idea de “¿Se podrán hacer tacos que sepan realmente a tacos, fuera de México?”, escribió Zurita en su publicación. Cabe mencionar que el influencer explicó que su taquería está disponible solamente a domicilio y lo llamó un “restaurante digital”.

Zurita busca extender su negocio a varios países del mundo

Asimismo, Juanpa dijo que los pedidos solamente se podrán hacer por medio de la aplicación de Rappi. “Esto va dedicado a todos los amantes de los tacos, a los mexicanos y mexicanas que están fuera y no tienen dónde echarse un buen taquito y al Juanpa de niño que siempre tuvo el sueño de tener su taquería”, mencionó Zurita.

En cuanto a las críticas que recibió el influencer, los usuarios comenzaron señalando que los precios de sus tacos son muy elevados. Otros comentarios fueron: “Mil veces más ricos los de la calle y mucho más baratos”, “Esos no son verdaderos tacos”, “Tacos para gente blanca”, “Más caja que taco, deberían de checar eso y ser más gentiles con nuestro planeta” y “Tacos mexicanos en caja/ cartón…. De entrada ya no se ven mexicanos”. Con ello se puede ver que los usuarios no están muy contentos con el nuevo emprendimiento de Zurita ya que opinan “son tacos para gente privilegiada”.