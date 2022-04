La Reina Isabel II cumple 96 años, conoce 5 datos interesantes de la monarca

El 21 de abril de 1926 nació Elizabeth Alexandra Mary en Mayfair, Londres en Reino Unido y el día de hoy la Reina Isabel II cumple 96 años. Elizabeth es la hija del ex rey Jorge VI y la ex reina Isabel y no se esperaba que ella fuera a ser monarca debido a que su padre no era el heredero al trono. Acorde con la página oficial de la familia real británica, estos son cinco datos relevantes de la monarca.

Como primer dato, en 1936 su tío el Rey Eduardo VIII renunció al trono para poder casarse con la mujer que amaba. Por ello su padre Jorge, quien antes era llamado el duque de York se convirtió en rey y debido a que ella fue la primogénita era la heredera al trono si algo le pasaba a su padre. Un segundo dato es que la Reina Isabel II fue educada en su hogar y con el inicio de la Segunda Guerra Mundial la joven se mudó a vivir al castillo Windsor. Elizabeth tiene una hermana llamada Margaret y las dos jóvenes recibieron tutorías educacionales en el castillo. Debido a que Elizabeth era la heredera al trono en ese momento comenzó a estudiar Historia Constitucional y leyes.

Desde su juventud la Reina Isabel II comenzó a prepararse para asumir el trono

Un tercer dato es que como princesa y heredera al trono, Elizabeth estudió religión, francés, arte, música, equitación y tomó clases de natación. Como cuarto dato, la Reina Isabel II conoció al Príncipe Felipe en la boda de una prima del príncipe. Posterior a este primer encuentro, la joven pareja se comprometió el 9 de julio de 1947 y se casaron el 20 de noviembre de ese mismo año en Westminster. Es importante mencionar que en esos momentos la economía de Gran Bretaña no estaba estable y la entonces princesa Elizabeth recolectó cupones de ropa para poder comprar su vestido de novia.

Finalmente, como quinto dato la Reina Isabel II lleva 70 años en el trono, por lo cual es considerada la monarca que ha ocupado el trono por más años en la historia de Reino Unido. Como dato adicional, en cuanto a sus pasatiempos es sabido que la monarca es una amante de los caballos y de los perros. Fue en su cumpleaños número 18 cuando la reina recibió un cachorro de la raza Corgi al que nombró “Susan” y este perro del cual nacieron las numerosas crías que ha tenido la monarca. Algo curioso es que a su hermana Margaret le regalaron un Dachshund o “Perro Salchicha” y algunos de los Corgis fueron cruzados con los Dachshunds y así nacieron los Dorgis, una cruza de perros que también han sido mascotas de la reina.