El tiktoker Naim Darrechi se cambia de género para “tener más derechos que los hombres”

El tiktoker y premio Mtv MIAW 2021, Naim Darrechi, con más de 28 millones de seguidores en esta red social y más de 6.5 en Instagram, lo ha vuelto a hacer. Ahora protagoniza unas polémicas declaraciones sobre el feminismo y la homosexualidad. En un en vivo junto al también polémico José Nogales, el mallorquín ha asegurado que “tendría que haber un baño para homosexuales”. El joven —premiado en 2021 en los MIAW de MTv— se justificaba diciendo que “porque si separan a mujeres de los hombres, y entre ellos puede haber atracción, si un hombre se puede sentir atraído por un hombre no puede ir a la misma ducha”. El tiktoker dice este vergonzoso comentario asegurando que “no es a malas”. En otra secuencia, señala que “el verdadero macho es el que lo prueba y lo descarta”.

En otra parte de la conversación, y en alusión al movimiento feminista, Naim asegura que “no va a tardar mucho tiempo en el que veamos a hombres manifestándose por las calle pidiendo derechos”. “Hay gente encarcelada inocentemente por este tipo de cosas. Tarde o temprano se va a hacer justicia y se va a equiparar todo”, dice.

Ambos jóvenes se sienten perseguidos por sus ideas retrógradas. “Al principio no quieres hablar por si las marcas no te pagan... pero esto son verdades”, asegura. Y luego retan a la audiencia: “Si hay alguien que pueda decirme que los hombres tienen los mismos derechos de las mujeres, que entre en el directo y me lo demuestre”.

Por último, la idea de ambos es crear un partido político para defender sus ideales. “Yo quería montar un partido político. Y quería contar con él (con Naim) para ello porque ya habéis visto que es un tipo listo y que de lo que habla. Pero la gente se ha burlado de mí porque se piensa que voy de broma”, señala José. Y creen que los políticos de ahora “son más tontos que nadie”. “Todos son unos monigotes de feria. Podríamos estar nosotros con un buen discurso y una buena lucha. Con cambios de verdad para que España vuelva a ser la de antes”, zanjan.

“Los podemitas, los de izquierdas, son tan lameculos y tan incoherentes...” — Naim Darrechi

Los usuarios en redes sociales han cargado de forma clara contra ambos por sus comentarios homófobos y machistas. “El directo de Naim Darrechi y José Nogales hace que pierdas toda tu fe en la juventud de hoy día”, “Por favor, quítenle el internet a Naim Darrechi y a José Nogales” o “Ver a José Nogales y a Naim juntos me ha confirmado que el mundo puede ir incluso a peor” son algunos de los tuits que se han podido leer en estas últimas horas tras el directo de ambos.

Sobre sus polémicas, diarios españoles ya han titulado Naim Darrechi, un altavoz muy peligroso para los jóvenes, porque lo que el ‘tiktoker’ con más seguidores de España expresó ante millones de personas “supone una temeridad intolerable, no solo por el riesgo de dejar embarazada a alguien sin su consentimiento, sino además por contagiarle una infección de transmisión sexual. Solo sí es sí.”

Naim Darrechi se cambia de género a nivel legislativo

Naim Darrechi explicaba entonces cómo había afrontado esa problemática: “A todos los hombres presentes les doy una idea. Yo soy mujer, yo legalmente soy mujer en España. Porque en España los podemitas, los de izquierdas, son tan lameculos y tan incoherentes que te dejan cambiar de sexo cada 6 meses y solo tienes que rellenar un formulario”

“No pasas por terapia porque tú te sientes del género que eres. No tiene nada que ver con el colectivo trans. Lo respeto, pero esto tiene que ver con la incoherencia del Gobierno, de tener una ley que desventaja al hombre en la legislación pero luego tú puedes elegir si ser hombre o mujer. Si pienso un poquito, pues quiero ser mujer. Os invito a vosotros a que también lo hagáis”.