Comparan el caso Debanhi Escobar con el de Elisa Lam en el Hotel Cecil

La madrugada del 9 de abril de este año desapareció Debanhi Susana Escobar en Nuevo León, Monterrey. Se trataba de una joven de tan solo 18 años que salió de fiesta con sus amigas pero desafortunadamente no regresó a su casa. El día de ayer la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León llevó a cabo un operativo y hubo un hallazgo importante, pues encontraron un cuerpo dentro de una cisterna cerca de un Motel llamado Nueva Castilla.

Debanhi Escobar. Debanhi Escobar. / Foto: Instagram.

Fue hace 9 años que sucedió algo similar en Los Ángeles en el Hotel Cecil y es que una joven de 21 años llamada Elisa Lam fue encontrada muerta en una de las cisternas del hotel. Esto después de haber desaparecido de forma misteriosa. Es por ello que desde que el caso de Debanhi llegó a una conclusión los internautas comenzaron a comparar la muerte de Escobar con la de Lam.

Elisa Lam. Elisa Lam. / Foto: Instagram.

Para tratar de entender qué es lo que sucedió en los dos casos de las jóvenes que fueron reportadas como desaparecidas y posteriormente fueron encontradas sin vida, hay que analizar los hechos. En cuanto a la desaparición de Debanhi la información recabada por las autoridades de Nuevo León expone que la joven salió a una fiesta con dos amigas el 8 de abril. Al salir de la reunión sus amigas se fueron y dejaron a la joven sola pero le pidieron a un “contacto de confianza que la recogiera para llevarla a su casa”. Este taxista sería la última persona que vio a Debanhi con vida y se sabe que este la recogió de la fiesta y la dejó en la carretera y le tomó una fotografía. Todo esto sucedió a las 5 horas del 9 de abril y después de eso no se supo nada más del paradero de Escobar.

En la misma línea al no llegar a su casa la joven fue reportada por sus padres como desaparecida y dentro de las investigaciones de la Fiscalía del estado se descubrieron videos en los cuales sale Debanhi pidiendo ayuda a una empresa de camiones llamada Transportes Internacionales Alcosa. Conforme con los hechos, la joven fue recogida en la fiesta por el taxista que sus amigas le consiguieron, posteriormente Debanhi se baja del carro y se cruza la calle para pedir ayuda a esta empresa de transportes y se ve en los videos como entra, pero nunca se le ve salir.

Debanhi Escobar. Debanhi Escobar. / Foto: Instagram.

En cuanto al caso de Elisa Lam, el 31 de enero del 2013 fue el último día que la joven de 21 años de origen chino, pero de nacionalidad canadiense fue vista con vida en el Hotel Cecil, ubicado en Los Ángeles. De acuerdo con los videos del hotel en las últimas horas de vida de Elisa se le puede ver a la joven actuando de manera muy extraña porque pareciera que está hablando con alguien pero no las cámaras no captan que nadie la acompañe. Cabe agregar que también pareciera que está huyendo de alguien y se esconde en un ascensor y después ya no se le ve más.

Días posteriores sus padres la reportan como desaparecida y debido a que los demás huéspedes del hotel reportan que el agua sabe raro, porque en Estados Unidos se puede tomar agua de la llave, la policía checa las cisternas del Hotel Cecil y ahí fue en donde Lam fue encontrada sin vida. Actualmente, no se sabe qué fue lo que realmente sucedió con Elisa y existen muchas teorías alrededor de su muerte y desaparición, algunas personas dicen que se suicidó, que tomó drogas y otros que está relacionado con algo paranormal. No obstante, nada de esto se ha comprobado y el caso causó tanto interés que el año pasado Netflix sacó una serie documental llamada “Escena de crimen: Desaparición en el Hotel Cecil”.