Joss Favela dará todo para ser el mejor coach en La Voz Kids

Este 25 de abril comenzará una nueva temporada de “La Voz Kids” y para esta edición Eddy Villard será el presentador. Este nuevo programa promete encontrar los mejores talentos infantiles de México y para ello contarán con Joss Favela, Paty Cantú, María León y Mau & Ricky como coaches. En entrevista con Publimetro, el cantante y compositor Joss Favela dijo, “Siento mucho nervio porque no sé qué se siente estar en la silla y no ver al participante. Tengo muchos sentimientos en este momento y estoy muy emocionado y muy feliz”.

De la misma manera, el compositor de 31 años compartió, “Yo creo que en esta temporada habrá un gran show y lo digo por la química que hay con los demás coaches. Yo creo que ha nacido un lazo muy bonito entre los compañeros”. Por otra parte, Favela mencionó que piensa va a “ser una competencia difícil porque a sus ojos sus compañeros son muy buenos argumentando y él se considera más tímido en ese sentido”.

Llega una nueva etapa de “La Voz Kids”

El intérprete de “Me hubieras dicho” compartió una anécdota curiosa y contó que “10 años atrás un amigo le recomendó ir a La Voz México como participante pero en ese momento él decidió tomar otro camino y le comentó a su amigo que en un futuro el estaría en La Voz pero como coach”. “Un día voy a ir pero me voy a sentar en la silla y fue todo muy loco porque cuando me preguntaron si quería ser parte de La Voz Kids le marqué a mi amigo para contarle y le dije que me tardé 10 años de picar piedra y buscar mis sueños pero vas a tener que prender la tele para que me veas ahí en la silla roja”, comentó Joss.

Concursos como ”La Voz Kids” están diseñados para darle la oportunidad a los niños de demostrar el talento que tienen y de iniciar una carrera como cantantes. Cuando era niño Joss Favela participó en un programa similar, pues estuvo en “Código F.A.M.A.”, que fue el primer reality show de niños en México. “Yo estoy muy agradecido con la vida pues salí de un reality y eso me cambió, entonces yo tengo muchas ganas de ser un granito de arena en la carrera de alguien y poder ayudarlo a lo mejor con unas palabras o enseñanza y decirle algo que nadie me dijo cuando yo era niño y por eso me siento con ese deber de hacerlo”, señaló el compositor.