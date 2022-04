Moderatto y Denise Rosenthal presentan la canción Éste Corazón, un cover de RBD

Mientras el poderoso quinteto de rock mexicano Moderatto se prepara para el lanzamiento del álbum con covers de la famosa agrupación RBD, estrenó un nuevo sencillo inspirado en la emblemática banda salida de la telenovela ‘Rebelde’. Para esta ocasión, fue el tema ‘Éste Corazón’ con la artista chilena Denise Rosenthal como invitada “Estamos muy emocionados porque esta es una de nuestras canciones favoritas de RBD, porque es una de las mejores ‘power ballad’ que se han escrito en los últimos tiempos, porque pedía a gritos se ‘moderattizada’ y estamos felices de poder haber hecho una nueva amiga, cómplice y aliada como Denise para esto”, señaló Mick Marcy, integrante de Moderatto.

Moderatto y Denise Rosenthal presentan la canción y video para 'Éste Corazón'. / Foto: Cortesía

Por su parte, la cantautora chilena compartió que se siente muy agradecida, ya que la banda le dio la oportunidad de involucrarse y poner arreglos vocales en la interpretación de esta nueva versión ”Estoy súper feliz y encantada de poder rendirle homenaje a una de las bandas más importantes que ha tenido la historia mexicana en el último tiempo”. Cabe recalcar que Denise Rosenthal hizo la versión chilena de Rebelde (Corazón Rebelde) y le dio vida al personaje de Martina Valdivieso lo que sería Roberta, interpretado por Dulce María.

Mick Marcy agregó que sintieron que ‘Este Corazón’ quedaba a la perfección con Denise y aunque no se han visto en persona, el resultado del sencillo fue todo un éxito. No cabe duda, que RBD ha sido de las bandas más memorables de las últimas décadas pero con esto, al realizar covers u homenajes, pueden llegar a presentarse comparaciones “Hemos hecho nuestra carrera a partir de hacer nuestras versiones de canciones que nos hubiera encantado escribir, esta no es la excepción, y siempre pensamos que nos gustaría cantar canciones de RBD y un día alguien de nuestro equipo nos sugirió la idea y ahora estamos escribiendo una nueva historia con estas canciones y se demuestra que son excelentes canciones en cualquier versión que se hagan”.

“La verdad yo asumo que el miedo es parte de la vida, la exposición de partida, trae consigo los juicios y criticas y todo ser humano cuando se enfrenta a eso tiene temor, porque aunque no lo queramos, buscamos la aprobación externa, pero últimamente, me aseguro de que cada oportunidad que ha llegado a mi vida ha sido para mejor y entrego mi alma y con eso estoy agradecida y me hace estar tranquila, hay que enfocarse en dar siempre lo mejor”, expresó Denise Rosenthal en entrevista, además agregó que Rebelde representa todo lo que se vive en la adolescencia, responder frente a experiencias y situaciones.

Por otro lado, Moderatto nunca ha visitado Chile y ven al lanzamiento de ‘Este Corazón’ con Denise Rosenthal como la excusa perfecta para ir, donde sin duda, les encantaría tocar en vivo o como ellos dicen “rockear”. Por último, para 2022, la chilena tiene planeado lanzar su próximo disco e incluso tiene planes de visitar México, en el caso de la agrupación mexicana, seguirán lanzando temas antes del lanzamiento oficial del álbum.