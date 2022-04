Kunno enfrenta nueva polémica: ¿de qué es acusado?

El primer sencillo del cantante no ha recibido buenas críticas Foto: Instagram @papikunno

Kunno es una de las celebridades más influyentes en las redes sociales, también de las más controversiales. Su personalidad y estilo lo mantienen en el ojo de huracán, pero ahora enfrenta una de las polémicas más grandes de su carrera.

Todo surgió tras las declaraciones del modelo fitness René Preciado, quien acusó al influencer de haberle realizado propuestas indecentes. ¡Todo un escándalo!, ya que Kunno le habría ofrecido viajes y hasta cantidades de dinero a cambio de favores sexuales. Una de las más recientes invitaciones habría sido hacia París, Francia, donde el tiktoker viajó con su acostumbrado estilo lujoso.

“¿Por qué los anulas crack?, te avergüenza haberme ofrecido llevarme a paris (sic) para que te coj4?, Ridículo, urgido e interesado al igual que @samuellopez”, escribió René Preciado a través de la red social Twitter. De inmediato se sumaron las reacciones de los fanáticos ante la grave acusación.

No seas tan mamón, vamos a hacer algo, nos vamos todos a París, le pegamos una verguisa y ya tu invitas porque aqui anda viendo estas mamadas pinche perro desgraciado” agregó Preciado con evidente molestia ante las supuestas insinuaciones de Kunno quien también le habría enviado mensajes con contenido sexual, según reseñó El Heraldo de México.

Acusan a Kunno de acosar a un joven influencer; le ofreció pagarle un viaje hasta París a cambio de favores sexuales 😱🔥 pic.twitter.com/d0igDYUS8J — iamluiscisneros (@iamluiscisneros) April 15, 2022

“Bonjour Paris je t’aime”, fue el mensaje de Kunno desde la capital francesa, donde estuvo recientemente. Aunque no se ha pronunciado sobre las graves acusaciones, el famoso ha estado compartiendo fotografías de sus lujosos viajes, uno de ellos a la ciudad de Río de Janeiro, posando desde uno de los sitios más icónico: el Cristo de Corcovado.

Fue precisamente en su viaje a París que Kunno denunció varios incidentes, entre estos, la detenció por parte de las autoridades policiales debido a la restricción que existe sobre las filmaciones para TikTok en la emblemática Torre Eiffel. El famoso explicó que logró ser liberado no sin antes la advertencia policial ya que de grabar nuevamente desde el monumento para la popular plataforma sería apresado.

Pero no fue la única incidencia que sufrió el tiktoker, ya que durante su viaje también fue la aerolínea donde viajaba extravió su maleta, pero además su pareja habría sido golpeada para robarle el celular y su cartera. “Necesito una limpia urgente...pierden mi maleta, se me rompen las uñas, no entran mis pagos y ahora golpean a mi novio y le roban su celular y su cartera. Dios mío ayudame”, escribio el famoso quien pidió al menos recuperar la cantidad de dinero que tenía dentro de su bolso “porque era mucho”.