Ariadne Díaz y Marcus Ornellas sufren robo en pleno aniversario

Los actores Marcus Ornellas y Ariadne Díaz se encontraban en plena celebración de su aniversario número siete, cuando ocurrió algo que les arruinaría la velada, en varias historias publicadas en su cuenta de Instagram, Ariadne reveló que fueron a comer con unos amigos, aparcaron su auto en la calle y cuando regresaron se habían robado los espejos.

Fue un día antes cuando la actriz, para demostrar su amor, se tatuó la letra M de su esposo y amor de su vida Marcus Ornellas, pero tan solo un día más tarde, la pareja fue víctima de la delincuencia en la Ciudad de México y agregó “El pan de cada día en este país”.

Ariadne Díaz y Marcus Ornellas son víctimas de la delincuencia, sufren robo

En las stories compartidas, Díaz señaló que afortunadamente la robaron en su ausencia y fue algo material “Vinimos a comer con unos amigos, un ratito, nos estacionamos en una calle transitada al lado de una farmacia, y se robaron los espejos, está Marcus pidiendo las grabaciones de la farmacia y misteriosamente no las tienen, pero bueno como ya estamos tan acostumbrados pero no quiere decir que esté bien, nos queda agradecer que nos robaron en nuestra ausencia”.

La pareja comentó que fue muy raro que la cámara de la farmacia no grabara nada, así que se cree que estaban coludidos, no cabe duda que fue un trago amargo para la pareja pero no dejaron pasar la oportunidad de felicitarse en su séptimo aniversario “7 años juntos, un hijo maravilloso, miles de recuerdos juntos y millones de sueños por realizar, te amo y aunque en la vida real hay momentos difíciles, hemos logrado salir adelante juntos y con más amor y comprensión, te amo muchísimo y estoy orgullosa de nosotros y de nuestra familia”, señaló la actriz mediante una publicación de Instagram.