BTS anuncia el estreno del concierto MUSTER SOWOOZOO

El grupo surcoreano de k-pop BTS, conformado por RM, Jin, SUGA j-hope, Jimin, Taehyung y Jungkook, en estos momentos se encuentran en un periodo de descanso, pero al parecer eso no los detiene ya que el pasado 25 de abril, anunciaron la preventa del MUSTER SOWOOZOO realizado en 2021 desde Corea del Sur.

BTS pone a la venta MUSTER SOWOOZOO 2021. / Foto: Facebook (BTS) / HYBE Labels / Big Hit Entertainment

El MUSTER SOWOZOO de 2021 se llevó a cabo en junio y fue para culminar con las celebraciones del FESTA de ese año que fue en vísperas del octavo aniversario del grupo surcoreano de k-pop.

Este evento fue transmitido vía online o en línea debido a la crisis sanitaria que se vive actualmente y casi un año después, el DVD por fin saldrá a la venta y lo podrás adquirir por medio de Weverse Shop.

BTS pone a la venta MUSTER SOWOOZOO 2021. / Foto: Facebook (BTS) / HYBE Labels / Big Hit Entertainment

BTS pone a la venta MUSTER SOWOOZOO 2021 ¿Dónde comprar?

De acuerdo con la compañía BIGHIT Entertainment, el DVD saldrá a la venta el 16 de mayo de 2022 y el Blu-Ray el 22 de junio, ambos se podrán adquirir por medio de la aplicación antes mencionada, aún se desconoce el precio pero se cree que tendrá un costo de aproximadamente 50 dólares o 1000 pesos mexicanos.

BTS se prepara para su próximo comeback

Por otro lado, en el último concierto de Permission To Dance ON STAGE de Las Vegas, se anunció de manera oficial el próximo comeback o regreso de BTS y será el 10 de junio de 2022, pero eso no es todo, ya que será un álbum completo.

BTS pone a la venta MUSTER SOWOOZOO 2021. / Foto: Facebook (BTS) / HYBE Labels / Big Hit Entertainment

Se espera que semanas antes, la agrupación, estrené el sencillo o single principal del disco y de acuerdo con varios rumores podrían presentarlo totalmente en vivo en los Billboard Music Awards 2022 el 15 de mayo, que también se celebrarán en Las Vegas, Nevada.

BTS pone a la venta MUSTER SOWOOZOO 2021. / Foto: Facebook (BTS) / HYBE Labels / Big Hit Entertainment

Aún se desconoce si después del lanzamiento del nuevo álbum, se confirmará el tan anhelado tour o gira mundial, que de acuerdo con varios rumores podría llegar hasta varios países de Latinoamérica.