¿Qué pasó con el tatuaje de Christian Nodal?

El tatuaje que Christian Nodal se hizo en el pecho de los ojos de su exprometida Belinda, se transformó, y él mismo hizo el diseño del modelo que ahora luce en el pecho, así lo reveló en entrevista con “Venga la Alegría”.

También puedes leer: Christian Nodal y Belinda podrían iniciar pleito legal por el anillo de compromiso

Nodal prefirió mantener en lo privado los motivos por los que terminó su relación amorosa con Belinda, pero sí contó que el famoso tatuaje que se hizo en el pecho en honor de su ex, ya no existe, pues ahora porta unas alas que él mismo diseñó, se trata de un diseño completo de pecho.

Sobre el tema de los tatuajes, el cual le apasiona, Christian planea poner un estudio de tatuajes, pues desde niños ese tema le ha fascinado, así que pronto dará la sorpresa con este nuevo proyecto que va de la mano con nueva música.

“Yo tengo dos polos, lo odio o me apasiona; no tengo un punto medio; los tatuajes me apasionan desde niño”, contó, y se refirió al reciente diseño que le hizo a su amiga Adamari López, a quien le pintó la letra “A” en honor de su hija Alaïa.

Te puede interesar: 3 razones importantes por las que debes renovar tu espacio

Nodal, que tuvo un éxito arrollador en su presentación en la Feria de San Marcos, aseguró que puede aportar algo novedoso al negocio de los tatuajes, pues ha ido a varios lugares y también le ha hecho a amigos, por lo que se considera un conocedor de este mundo.

El intérprete contó que unas horas antes de que su madre, la señora Silvia Cristina Nodal diera a conocer en sus redes que se había llevado un gran susto por un mal diagnóstico de cáncer de colon, él se enteró de que ella no se encontraba bien.

Fue a través de una llamada telefónica que le informó que tenía que tomar un vuelo a Guadalajara para ver a su madre, quien se había puesto mal de salud.

Sigue leyendo: Captan a Christian Nodal y Adamari López juntos antes de los Latin American Music Awards 2022

Afortunadamente el asunto va bien y la salud de su madre está mejorando; a inicios de abril Cristina Nodal posteó un mensaje en el que agradece a su hijo que haya acudido a su llamado, pues necesitaba sentir sus abrazos.

“No importa que tan ocupado estés, pero siempre haces todo por estar con nosotros en buenas y malas y cuando más te necesitamos, ya más de tres años de lucha, pero hoy si reconozco, que mis fuerzas ya no daban para más, necesitaba de sus abrazos y del gran amor que siempre me dan ustedes mi pequeña familia”.

Lo más visto en Publimetro TV: