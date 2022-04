Lolita Cortés le dije no a “Las estrellas bailan en Hoy”: esta es la razón

Este 2 de mayo inicia una nueva edición del programa Las estrellas bailan en Hoy, donde un grupo de celebridades pondrá a prueba su talento en el escenario. Galilea Montijo repite como anfitriona y los jueces Andrea Legarreta y Latin Lover, aunque la gran ausente será la también actriz, Lolita Cortés.

Conocida en el reality show como “la juez de hierro” por sus ácidas y contundentes criticas sobre la pista de baile, la famosa decidió finalmente rechazar el proyecto. Fueron varios meses de negociaciones y, según comentó su mismo compañero Latin Lover, todo parecía indicar que Cortés aceptaría estar en esta nueva sesión.

Lola Cortés La bailarina es conocida como "la juez de hierro" en el reality show Las estrellas bailan en Hoy. Instagram @soylolacortes.

Sin embargo, a pocos días del estreno del programa, Lolita explicó por qué rechazó la oferta, al tiempo que habló de sus proyectos. Actualmente parte de su ajetreada agenda, está ocupada con el musical “Te amo eres perfecto”, producido por Ricardo Díaz, y donde comparte créditos con Chantal Andere, Efraín Berry, Dulce Patiño y Oscar Acosta.

También habló de la segunda temporada de“Perdiendo el juicio” transmitido por Televisa. “Al jefe le debo muchas cosas, le creo que haya creído en mí junto con el maestro Rafael Perrin, les debo mucho, estar haciendo esto para mi es maravilloso, me divierto, y que de verdad se den cuenta de todo lo que puedo hacer, es mejor aún, yo puedo hacer lo que quiera, es maravilloso... no hay nada más maravilloso que te dejen sumar tu talento”, dijo al reportero Edén Dorantes.

Al mismo tiempo admitió la tristeza de no poder estar en la nueva temporada del reality “Las estrellas bailan en Hoy”, que comenzará este 2 de mayo. “Va a ser muy difícil para mí, vino mucho trabajo, voy estar saliendo de México, voy a estar de gira con la Masterclass de comedia musical de Lola y Laura Cortés, voy a estar en Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Mérida y Querétaro, todo mayo debe aprenderme The Prom, así que imagínate, la verdad no nos rindió el tiempo”.

Galilea Montijo, quien fue confirmada como anfitriona en la tercera temporada del reality, reveló los primeros participantes confirmados. Estos son se destaca el actor Alex Durán, quien aceptó el reto aunque admitió no haber estado en un reality show ni tener talento para el baile. También estarán la actriz Olivia Collins; el productor y cantante Raymix; la cantante y bailarina Lis Vega; el galán Raúl Magaña; y la influencer Manelyk González, quien recientemente estuvo en La casa de los famosos.