Luis Lauro y Daniela Calvario se unen para escribir Enséñame, una auténtica canción de desamor

En esta ocasión los cantantes Luis Lauro y Daniela Calvario unieron su talento para crear una canción que habla del desamor. “Enséñame” es el nombre de este sencillo que escribieron en conjunto y en el cual revelan sus sentimientos más profundos. En entrevista con Publimetro Luis Lauro contó, “Esta es una canción muy padre y la colaboración se dio porque gracias a la tecnología nos empezamos a seguir y vimos nuestros proyectos y yo tenía muchas ganas de colaborar desde que hice una canción con Danna Paola hace muchísimo tiempo”. Asimismo Lauro comentó, “Vi que Dani hacía de todo y aceptó mi propuesta de la canción y trabajamos a distancia y así se fue creando esta melodía”.

Por su parte, Daniela Calvario apuntó, “Esta canción es para las personas que están en ese punto de quiebre que no quieren soltar a alguien. Es una canción muy dolida pero pienso que tiene un mensaje muy bonito”. Del proceso de la composición de la letra y música de “Enséñame” Luis Lauro explicó que “él quería que la canción fuera de los dos y por ello la escritura fue totalmente en conjunto”. “Este sencillo habla sobre cuando una persona está en una relación que sabe que le hace mal pero le es muy difícil dejar la relación y decirle a esa persona que amas, enséñame a odiarte y a olvidarte”, mencionó Lauro.

Los cantantes se unen para mandar un mensaje de esperanza

De la misma manera, Daniela subrayó, “Yo siento que es una canción de desesperación de decir, me enseñaste a quererte pero no a dejar de quererte y yo me inspiré en las veces que me han roto el corazón”. Cabe mencionar que esta es la primera vez que Luis y Daniela colaboran juntos y de la experiencia los cantantes compartieron que “todo fue muy fluido y natural y que con gusto volverían a trabajar en crear nueva música juntos”.

Luis Lauro y Daniela Calvario. Luis Lauro y Daniela Calvario. / Foto: Cortesía.

Acerca del mensaje principal que Daniela y Luis buscan transmitir al público es hacerle ver a las personas que “todos pasan por lo mismo y que no están solas cuando se habla de desamor”. De sus proyectos en solitario, Daniela Calvario nos dijo que ella comenzará el 6 de mayo en Puebla su gira musical llamada “Junto a Mí”. Asimismo, la artista dijo, “Es un tour acústico y la gente me decía mucho de que ellos me conocieron con mi guitarra y será una gira muy íntima y estoy muy nerviosa porque nunca he cantando yo sola con mi guitarra pero estoy muy emocionada”.

Luis Lauro y Daniela Calvario. Luis Lauro y Daniela Calvario. / Foto: Cortesía.

En esta gira Luis Lauro también acompañará a Daniela para cantar juntos “Enséñame”. De esto Lauro comentó, “Estoy emocionado porque va a estar padre y desde hace mucho no me presentaba frente al público por la pandemia y por la pausa que tomé en la música”. Hay agregar que Luis Lauro también es actor y actualmente participa en la telenovela “Corazón Guerrero”. “He disfrutado al cien por ciento la química que tengo con todos mis compañeros y esto ha sido increíble y me llevo amigos para toda la vida y enseñanzas y sigo presente en la música y la actuación”, concluyó Lauro.