Entrevista con Daniela Calvario: Da la bienvenida al éxito

Esta aventura empezó de una manera muy diferente, con música que no tiene nada que ver a tu actual propuesta, grabando covers de éxitos del regional mexicano.

— Así fue. Mi canal de YouTube tiene tres años y medio, pero realmente cuando empecé era un hobbie para mí, a pesar de que siempre soñé con ser cantante, nunca te imaginas que vas a pegar. Lo único que yo quería era compartirlos con mi familia, con mis amigos, porque me gustaban las canciones que interpretaba.

Pero hace como un año y medio subí una canción del regional mexicano que versioné en pop, la de No te creas tan importante del Bebeto. La subí una noche y al día siguiente ya tenía un millón de reproducciones, no habían pasado ni 12 horas. Para mí fue sorprendente, no sabía qué hacer, no sabía qué responder, hasta pensé que algo estaba mal en Facebook, pero sí era real.

¿Por qué elegir el regional mexicano si tú eres intérprete de balada pop?

— Efectivamente, yo no soy fan del regional mexicano, yo soy popera, lo que yo escucho es pop y música urbana. Pero el regional tiene unas letras muy profundas, que creo que ningún género tiene. El regional tiene una manera especial de llegar y tocar fibras sensibles, por más que digan que no les gusta esa música, en las fiestas todos las cantamos, siempre va a ser así porque en verdad llegas a pensar: eso me pasó a mí.

Y hay gente que no se ha dado la oportunidad de escuchar esas letras tan bonitas que hay en el regional mexicano. Así que dije: tienen que escucharlas de una u otra forma, por eso las reversioné. Es un género que respeto demasiado, aunque no soy fan.

¿En qué momento das el giro a tu carrera?

— Yo no subía videos con seguimiento, lo hacía cada que tenía tiempo. Pero después de ese video que te digo, la gente me pedía muchísimo que siguiera subiendo más. En ese entonces, yo no tenía página de Facebook, era mi perfil personal, pero los seguidores iban aumentando cada vez más. Así que aproveché el momento, la gente ya estaba ahí y si los desaprovechas se pueden enfriar, se van y buscan algo más en redes sociales.

Ahí fue cuando dije: tengo que estar creando contenido porque la gente ya está aquí y quiere ver lo que yo soy capaz de hacer, así que empecé a subir un cover cada semana. Y así fue, la gente fue la que me empezó a preguntar qué es lo que yo era capaz de hacer musicalmente, aunque les gustaban los covers.

Así que el año pasado lancé mi primer disco, titulado Fue inevitable, ya con temas inéditos en pop, que no estaba tan alejado de lo que hacía con los covers, y la respuesta fue increíble, yo no sabía que la gente iba a seguir ahí, súper fiel.

Daniela Calvario está lista para su segundo disco

Y ya estás listas para lanzar tu segundo disco. ¿Cierto?

— ¡Sí! Por eso vengo con mi nuevo sencillo, que se llama Mejor me voy, que es totalmente diferente, es pop pero decidí meterle sonidos más urbanos. En este disco es lo que yo soy completamente, en cada canción encuentran un pedacito de mí y me van a ir armando al escuchar todo el álbum.

Mejor me voy salió hace apenas dos semanas a través de plataformas digitales, también subí el video oficial a YouTube, y a la gente le gustó, hasta ahora no ha habido un mal comentario.

¿Cómo se llamará este segundo disco?

— Aún no tiene nombre, pero ya lo terminé de grabar, ya están todas las canciones. Pero estoy buscando un nombre que me represente a mí, quiero pensarlo muy bien, ya es lo último que falta. Pero lo que sí te puedo decir que saldrá a finales de agosto y que este disco, sin duda, es la mejor versión de mí y del momento que estoy viviendo.

Y, aparte de la variedad de ritmos, supe que este disco tendrá canciones con contenidos sociales. ¿Es así?

— Sí, es así. No hay ninguna canción que no tenga un mensaje positivo, todas son así. Por ejemplo, hay una balada que habla de la violencia contra la mujer, de ponerle freno. Me di mi tiempo para componer, para inspirarme sobre todo en las historias de la gente, de los fans que son quienes se identifican con las canciones, tenemos que entenderlos y darles mensajes que los ayuden a salir adelante.

Por último, ahora que el éxito está de tu lado, ¿hay sueños por hacer realidad, metas por cumplir?

— Claro, yo como soy de Guadalajara, me encantaría presentarme en el Auditorio Telmex, también estar en la Arena Monterrey y en el Auditorio Nacional. Aspiro a eso y sé que con mucho esfuerzo y dedicación se puede lograr. No tengo prisa, pero ahí voy, paso a paso.

