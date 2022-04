Grey’s Anatomy: estos dos personajes regresan en la nueva temporada

La temporada número 19 de la serie Grey´s Anatomy fue confirmada con la protagonización de la actriz Ellen Pompeo, quien interpreta a “Meredith Grey”. Una de las novedades en esta sesión, probablemente la última del drama médico, es el regreso de dos de los personajes más populares.

Los seguidores de esta producción, que ya suma 18 temporadas exitosas, esperan con ansías la continuación de esta historia transcurrida en el Grey Sloan Memorial Hospital. La próxima temporada llegará este 26 de mayo e incluirá nuevamente a Jackson y April, interpretados por Jesse Williams y Sarah Drew.

El portal Deadline confirmó la participación de ambos actores quienes conformaron una de las tramas más especiales de la serie. En el capítulo “Look Up Child” emitido en 2021, Jackson se despide de April luego de recibir una oferta de trabajo, aunque ella le declara no solo su amor si no su soltería ya que se ha separado de su entonces esposo. Sin embargo, Jackson decide dejar pasar el amor y seguir su éxito profesional.

El anuncio ha generado expectativa entre los fanáticos quienes esperan que la pareja participe a lo largo de la nueva temporada 19, luego de dejar ver a Drew en la sesión 14, mientras que Williams salió de la serie en la temporada número 17, destacó la publicación.

En la temporada número 18 que se transmite en Estados Unidos, los fanáticos no dejaron de comentar el regreso de otra de las protagonistas de la serie. Se trata de Kate Walsh quien interpreta a la médico Addison Montgomery. “Estoy de vuelta con uniforme y eso solo puede significar una cosa”, escribió posando con su atuendo médico en TikTok.

Otro de los cambios que se verán en la temporada 19, quizás la última de este drama médico, será la ausencia de la escenas íntimas por parte de la actriz Ellen Pompeo. Según dijo la famosa no estaría dispuesta a realizar este tipo de tomas con su compañero Scott Speedman, quien interpreta al doctor Nick Marsh. “Realmente lo amo como amigo. Es un tipo tan decente y realmente valoro su amistad, y lo valoro como persona, y es un gran actor, dijo en el podcast “Tell Me”.