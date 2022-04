Lagos invita a arriesgarse en el amor con Tengamos Pasado

Luis Jiménez y Agustín Zubillaga conforman “Lagos” y estos dos músicos venezolanos siguen disfrutando del éxito de su sencillo “Mónaco” en el cual colaboraron con Danny Ocean. En esta ocasión presentan “Tengamos Pasado” que es el primer sencillo del cual será su próximo disco que saldrá este año. En esta canción se dejan la melancolía atrás y apuestan por algo más alegre y positivo.

Aquí la entrevista completa:

¿Qué nos pueden compartir de su nuevo sencillo “Tengamos Pasado”?

Luis: Este es el primer adelanto de lo que es el nuevo capítulo de “Lagos” y sentimos que es una canción no tan de despecho como solemos hacerlas y es una de las más alegres que hemos hecho. El sencillo habla de arriesgarse y de otras vez intentarlo y que es mejor tener algo a no tener nada.

¿En qué se inspiraron para componer esta canción?

Agustín: Cuando la escribimos de lo que hablamos fue que uno se arrepiente más de las cosas que no hizo que de las cosas que no hizo. Entonces llegamos a la conclusión que es mejor tener un pasado aunque la relación no tenga mucho futuro, vivir lo que se pueda vivir y lo que se pueda disfrutar.

¿Acerca de su proceso creativo ,cómo es que escribieron este sencillo?

Luis: Esta canción la escribimos en Miami junto a Richie López, un buen muy compositor y “Tengamos Pasado” la terminamos de componer justo la semana que salió nuestro primer álbum “Clásicos”.

Lagos. Lagos. / Foto: Cortesía.

El video musical lo grabaron en México, ¿cómo fue la experiencia de filmarlo?

Agustín: El video lo grabamos en Baja California en los alrededores de La Paz y la verdad es que fue una experiencia increíble porque no conocíamos esa parte de México, en este lugar por donde sea que mires es un paisaje hermoso. Como esta canción es una de las más alegres y optimistas que hemos hecho hasta ahora queríamos un video que acompañara esta sensación.

¿Al haber escrito “Tengamos Pasado” de qué manera consideran que su música ha evolucionado?

Luis: Ha sido un proceso constante y creo que nunca nos hemos quedado estáticos y de hecho no sabemos estar así porque siempre pasan cosas nuevas y nuestra influencias y gustos. Este tema es un muy buen puente entre lo que venimos haciendo y entre lo que vamos a hacer y tiene la esencia de “Lagos” porque tiene una nostalgia que caracteriza nuestra identidad.

¿Acerca de su gira musical, cómo les ha ido y qué siente de reencontrarse con el público después de la pandemia?

Agustín: Ha sido increíble y surreal sobre todo para mí que no tenía experiencia en shows en vivo porque Luis ya tenía experiencia en tarima. Cada show es una experiencia inolvidable porque es una oportunidad de ver la cara de la gente y cantar las canciones es algo que se te queda para siempre. Estamos muy agradecidos y nos sentimos muy afortunados de poder llevar nuestra básica por fin a las tarimas.