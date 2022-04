Lucía Méndez recuerda cuando rechazó a Chayanne

La actriz y cantante mexicana, Lucía Méndez declaró en el programa “Con Permiso” que el cantante puertorriqueño Chayanne fue uno de sus pretendientes en su juventud. Cabe destacar que los artistas se llevan 14 años de diferencia, ya que Méndez tiene 67 años de edad y Chayanne 53. Acorde con lo que contó Lucía fue en la década de los años 80 cuando el intérprete de “Dejaría todo” la pretendió.

De acuerdo con lo dicho por Lucía Méndez a la periodista Martha Figueroa en “Con Permiso”, esto con Chayanne sucedió cuando ella tenía 30 años y Chayanne 17. “Llegó el Chayanne, era algo así como mi fan perdido de verdad, entonces llegó y me dijo Lucía que no se qué. Y yo le dije: No, Chayancito, ya me voy a dormir, mi amor y le dije: No, ni maíz. No, no, Chayanne, vete a tu cuarto, mi vida, eres un bebé. No, mi amor, no. Vete. No, Chayanne”, reveló Lucía.

Méndez abría tenido una relación amorosa con Luis Miguel

Asimismo, la cantante contó cómo fue que conoció a Luis Miguel, con quien se sabe ella tuvo una relación amorosa. Conforme con Lucía Méndez en un mismo día Chayanne y Luis Miguel la pretendieron en un festival en Miami. Después de haber rechazado a Chayanne fue “Luismi“ quien tocó a su puerta como lo había hecho Chayanne previamente. “Tenía 17 y me dijo que tenía 20. Se veía dorado, con el pelo rubio, con un smoking impecable Armani y con una botella de champaña. Yo con los pelos parados abro la puerta y le dije: ¿Qué onda Micky? y me dijo: Tengo que hablar con alguien porque estoy muy triste”, compartió Méndez.

Finalmente, la artista mencionó que después de que Luis Miguel le pidiera hablar con ella, ella le dijo que se fuera porque quería dormirse pero el cantante no se fue. Ya más entrados en la plática y en el champagne Lucía dijo que Luis Miguel aprovechó para besarla y posteriormente “habrían intimado”, todo conforme con Lucía Méndez.