María Chacón habla de la evolución de Shantallé en Se Rentan Cuartos

“Se Rentan Cuartos“ estrenó su quinta temporada la cual ya está disponible en Paramount Plus y esta comedia está conformada por grandes comediantes y actores. María Chacón, que es una actriz que lleva años en el mundo del teatro y la televisión interpreta a “Shantallé” en la serie y en entrevista con Publimetro la joven dijo que “esta temporada tendrá invitados increíbles”. Estoy muy emocionada que el público por fin va a poder ver esta nueva temporada de Se Rentan Cuartos porque creo que hemos aprendido mucho de cómo hacer el programa que este empezó realmente como prueba y error porque estamos tratando de hacer un híbrido de teatro y televisión”, compartió la artista.

"Se Rentan Cuartos". "Se Rentan Cuartos". / Foto: Cortesía.

Fue a partir del miércoles 27 de abril que “Se Rentan Cuartos” estrenó su quinta temporada en Paramount Plus y en Comedy Central. Este proyecto muy ambicioso es una situación de comedia o sitcom y trata acerca de la vida de una familia que solía ser adinerada y se queda en bancarrota y por ello se va a vivir a una zona más popular. “Muchas sorpresas, invitados nuevos, cambios en los personajes”, son algunas de las cosas que el público puede esperar en esta nueva temporada de la serie.

Desde la primera temporada “Se Rentan Cuartos” ha ido mejorando su ejecución

Acerca de su personaje María Chacón contó, “Shantallé tiene un cambio y un giro muy interesante que no es tan diferente pero adaptamos el spinoff que hicimos del Diario de Shantallé con lo cual buscamos mostrar a un personaje más individual y fuera de la vecindad”, mencionó la actriz. Asimismo, Chacón señaló, “Estoy muy contenta de que el público sigue adorando a estos personajes y nos siguen dejando entrar a sus casas para hacerlos reír y para mí ha sido muy gratificante el salir a la calle y que todo mundo me reconozca con este papel y me digan: Shanty bebé”.

María Chacón. María Chacón como "Shantallé". / Foto: Instagram.

Itatí Cantoral, Lalo España, Francisco Rueda, Armando Hernández, Irving Peña son algunos de los actores que forman parte de esta divertida serie. De cómo fue que María Chacón obtuvo el personaje de “Shantallé” la joven actriz platicó, “Tengo un muy buen amigo y él estaba trabajando en algo con la producción de Comedy Central y cuando empezaron a realizar el proyecto me habló y me dijo que había un personaje que creo que te quedaría muy bien”. De la misma manera, añadió, “Desde el principio fue muy chistoso porque me encontró Shantallé o yo la encontré o nos encontramos porque desde la primera audición salió el personaje”.