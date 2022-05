Hilary Duff pone la muestra de cómo disfrutar un concierto en México

La popular actriz Hilary Duff decidió hacer una visita sorpresiva a la Ciudad de México, donde no solo recorrió sus calles, sino que asistió al concierto de The Killers en el Foro Sol, lugar en el que varios seguidores la reconocieron y aprovecharon para tomarse una fotografía.

Quizá fuiste uno de los asistentes al concierto de la banda estadounidense y al enterarte que estuvo Hilary Duff también tuviste un pensamiento similar a la siguiente usuaria: “Yo en estos momentos: Se solicita su colaboración para localizar a Hilary Duff. Se le vio por última ocasión esta mañana en la colonia Roma en compañía de su esposo. Señas particulares: hermosa. Canal cinco, al servicio de la comunidad”.

Así será el cierre de la gira de The Killers en México

La cantante estuvo acompañada de su esposo Matthew Koma, quienes disfrutaron el show como el resto de los asistentes. Las redes sociales se llenaron de divertidos comentarios ante el hecho que la popular artista de la televisión y la música probara la michelada.

Hilary Duff en México. La cantante sorprendió a fans durante concierto de The Killers. (Fotos: Twitter.)

“Estoy que no soporto de la envidia y emoción de quienes la vieron y hasta posaron con sus cámaras, es que ella es la chica Disney que más amo en la vida. Agárrame mana por que me desmayo de la emoción. Si la Hilary anda con michelada en mano, no pues ya me vi en el Carnal de Veracruz haciendo lo propio”, “Lo más relevante del concierto de The Killers es que Hilary Duff andaba en el general y pudieron tomarse fotos con ella”, “Ayer dejé pasar a una chava, según yo, igualita a Hilary Duff. Hoy me entero que no era igualita, ¡ERA ELLA! Me lleva el tren”, detallaron algunas personas en Twitter.

Hilary Duff con su michelada en mano y tú que te freseas 🙄 https://t.co/dOIegUtwuc — Juanito Cruz (@Juanito_Cruz) May 1, 2022

Hilary Duff tomándose una michelada en vaso de unicel es mi spirit animal. — Regine Clemenceau (@yuyine) May 1, 2022

Concierto a la mexicana

Hilary disfrutó de una bebida al más puro estilo mexicano, con un vaso de un unisel de un litro escarchado con chamoy y limón. Ella dejó a un lado el whisky o vodka, para tomarse una bebida que conocen muy bien todos los habitantes de este país.

Hay que hacer una peda todos los que no pudimos ver a Hilary Duff en la Roma 😭 pic.twitter.com/nzDl1Fgubb — Aleee Duff (@AleeeDuff) May 1, 2022

Ya estuvo Martín Garrix en el concierto de Coldplay en México, ahora estuvo Hilary Duff en el concierto de The Killers



La próxima vez que vayan a un concierto o festival fíjense bien en una de esas estas junto a Britney Spears y piensas que es otra gringa más de la roma-condesa pic.twitter.com/SsucOa7Gj4 — Danydrugs (@Danydruggs) April 30, 2022

