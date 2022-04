Así será el cierre de la gira de The Killers en México

The Killers en México. La agrupación estadounidense mantiene sus lazos con los fans. (Foto: Instagram.)

The Killers se ha convertido en una de las bandas favoritas de los mexicanos, quienes los han visto dentro de festivales, en estadios, teatros y con el proyecto personal de su popular vocalista, Brandon Flowers. La banda estadounidense arrancó con el pie derecho sus conciertos en Monterrey y todo está listo para sus siguientes paradas en la Ciudad de México y Guadalajara.

Te damos cinco razones para no perderte la recta final de su tour, no solo por el ansiado regreso a los escenarios de los integrantes de The Killers, sino que representa volver a cantar a todo pulmón las canciones que integran un setlist lleno de éxitos y sorpresas.

The Killers: Nos liberamos de muchas cosas con este disco

En los últimos días se han liberado boletos para sus últimos dos shows en el país.

The Killers visita México con dos discos que no pudo promocionar debido a la pandemia, como son Imploding The Mirage, disco que lanzó en 2020 y el cual no pudo tener su respectiva gira. También está su más reciente disco Pressure machine, que lanzaron el año pasado; ahora, parte de ambos materiales son tocados en vivo. Durante su primer concierto en Arena Monterrey del pasado 26 de abril, ofrecieron un show cargado de mucha energía, donde volvieron a retomar temas que no tocaban desde hace mucho tiempo, como Here with me. Así como lo hizo en su momento Coldplay durante su paso por varias ciudades de México, Brandon Flowers y sus compañeros dejaron sorprendidos a fans al retomar la canción Entrégate de Luis Miguel, que muchos esperan también toquen en Cdmx y Guadalajara. Brandon Flowers es un fiel seguidor de la cultura mexicana y se espera que a su llegada a Jalisco, vuelva a recorrer los paisajes agaveros para adentrarse en el proceso del tequila. Además suele llevar un poco de la artesanía de la región, como joyería. Cuatro años tuvieron que pasar para que la banda estadounidense estuviera de regreso a los escenarios mexicanos, con un setlist distinto que es modificado ligeramente en cada show. Hay que esperar las sorpresas que deparan en el Foro Sol y el Estadio 3 de Marzo.

Cierre de gira

Ciudad de México. 29 de abril, Foro Sol.

Guadalajara. 1 de mayo, Estadio 3 de Marzo.