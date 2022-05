Niurka Marcos apuntó contra Paulina Rubio por este motivo

La actriz y bailarina Niurka Marcos no abandona la polémica. Esta vez la famosa apuntó contra la “chica dorada”, Paulina Rubio, quien recientemente protagonizó un esperado reencuentro musical con su archienemiga Alejandra Guzmán.

Todo sucedió tras la presentación de ambas divas en Nueva York como parte de su gira “Perrísimas Tour”, donde Rubio supuestamente ignoró a Guzmán sobre el escenario con cierta actitud de rechazo. Niurka no guardó silencio y criticó a Rubio con contundencia.

“¿Sabes qué opino? Que el artista verdadero, con talento verdadero, comparte el escenario con humildad, y como Alejandra Guzmán es una gran artista, ella comparte el escenario y fue su intención. Ale canta, Ale interpreta, Ale es una reina y respeta a su público”, exoresó la protagonista de La Aventurera en reseña del blog de Berenice Ortiz.

Más adelante atacó a la intérprete de “Lo haré por tí”. “Paulina no canta tanto y no es tan talentosa. Lo mismo quiso hacerle a Thalía hace años, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hacen colaboración con ella? Seguro los boletos se están cancelando y todo porque e público vio eso y no le gustó y dicen: ‘A la verg*, se acabó la colaboración. Ella ha sido una majadera con todo el mundo”, dijo.

Marcos se considerada una de las famosas más polémicas de la farándula. Por eso se espera que su próximo particicipación en el reality show de Telemundo, La casa de los famosos, de mucho de qué hablar. En el programa, que inicia este 10 de mayo, compartirá créditos con otros artistas como Ivonne Montero, Luis “El Potro”, Mayerlin Alonso, la venezolana Daniela Navarro,

“Acompáñenme porque voy a ganar”, exclamó la artista en un video promocional. Las reacciones de los fanáticos no se hicieron esperar, con gran expectativa sobre el estreno de la competencia que pondrá a prueba a los famosos por un premio máximo de 200.000 dólares. “Allá adentro va hacer muy estresante pero tienes todo nuestro apoyo nunca te olvides”, “Aunque la pelea está dura pero eres mi ganadora mucha gente te queremos mamá niu”, y “La más chingona”, fueron algunos de los mensajes”.

La primera temporada del programa contó con la participación de Pablo Montero, Jorge Aravena, Celia Lora, Gaby Spanic, Roberto Romano y Alicia Machado. La exMiss Universo, quien resultó ganadora, regresará en esta edición con una participación especial.