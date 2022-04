The Killers nos vuelve a preguntar si somos humanos o danzantes

Escalofríos es lo que sintió el público de México al escuchar de nuevo cantar a Brandon Flowers en el Foro Sol. Gritos de alegría, emoción y felicidad se podían oír previo a la salida de “The Killers”, una banda originaria de Las Vegas, Nevada que esta semana se la ha pasado dando todo en el escenario en tierras mexicanas. “When You Were Young” fue la magnífica con la que la banda abrió uno de sus conciertos más memorables. “You sit there in your heartache, waiting on some beautiful boy to, to save you from your old ways, you play forgiveness, watch it now, here he comes...”, fueron los primeros versos que el líder y vocalista de la banda pronunció.

"The Killers". "The Killers". / Foto: Paloma Takahashi.

Seguido de este apasionado inicio, Brandon Flowers junto con “The Killers” deleitaron al público de la Ciudad de México con canciones de su álbum “Imploding the Mirage” el cual es el motivo de esta gira musical. Algo que encantó al público fue el poder escuchar lo mejor de la banda y lo más nuevo, pues Brandon junto con la banda decidió cantar una canción nueva y una canción antigua, lo que hizo aún más emocionante la velada. El Foro Sol se vistió de luces blancas y es que Flowers pidió a los asistentes encender las luces de sus celulares para iluminar el recinto.

La banda subió a Roberto, un mexicano que dio todo en el escenario

Sin duda uno de los momentos más emocionantes fue cuando Brandon Flowers vio que un chico del público cargaba un cartel en el cual decía: “Déjenme tocar una canción con ustedes”. El joven se llama Roberto y Brandon Flowers lo invitó a subir al escenario para tocar la batería de “For Reasons Unknown”. Eso pareció un sueño porque Roberto no lo podía creer y fue impresionante cómo es que subió al escenario para acompañar a Flowers con la canción. Cada golpe que daba Roberto a la batería de “The Killers” emocionaba al público mexicano ya que lo hizo de manera espectacular y por supuesto al final se tomó una foto con sus ídolos. Y cabe mencionar que con esto definitivamente Roberto pasó a la historia como “el chico que tocó con The Killers en 2022 en el Foro Sol”.

Roberto y "The Killers". Roberto y "The Killers". / Foto: Instagram.

“All These Things That I’ve Done”, “Mr. Brightside”, “Spaceman”, “Just Another Girl”, “Somebody Told Me”, “Smile Like You Mean It”, “Read My Mind”, “Runaways”, “Jenny Was a Friend of Mine”, “Human”, fueron otros de los éxitos con los cuales la banda encendió el escenario del Foro Sol el día de ayer. “Estamos vivos chilangos”, fue una frase que Brandon Flowers dijo al público mexicano y aunque pareciera algo sencillo esta frase significa mucho debido a que es una reflexión de lo que todos vivimos en la pandemia. Porque durante los dos años de pandemia muchas personas fallecieron y el poder regresar a un concierto para escuchar a tu banda favorita es algo que definitivamente “te hace sentir completa y absolutamente.... VIVO”. Gracias “The Killers” por recordarnos que somos humanos que aman bailar.