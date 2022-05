Así se vivió la alfombra roja de la Met Gala 2022

El pasado lunes 2 de mayo, se llevó a cabo la Met Gala o Met Ball de este año, donde las distintas personalidades del mundo del entretenimiento desfilaron por la escalinata del Museo Metropolitano de Arte (MET), donde impactaron con looks y atuendos inigualables y que dejaron a más de uno con la boca abierta en lo que se conoce como “La noche más grande de la moda”. Por otro lado, la temática para 2022 fue “Gilded Glamour” o “Glamour dorado” y a la par se lleva a cabo la exposición titulada ‘In America: An Anthology of Fashion’ que será exhibida en el museo antes mencionado. Te dejamos los looks más memorables de tus celebridades favoritas.

Anna Wintour

Anna Wintour en la alfombra roja de la Met Gala 2022. / Foto: Getty Images (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/)

Emma Chamberlain

Emma Chamberlain en la alfombra roja de la Met Gala 2022. / Foto: Getty Images (MIKE COPPOLA/Getty Images)

Blake Lively

Blake Lively en la alfombra roja de la Met Gala 2022. / Foto: Getty Images (Jamie McCarthy/Getty Images)

Ryan Reynolds

Ryan Reynolds en la alfombra roja de la Met Gala 2022. / Foto: Getty Images (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/)

Harris Dickinson

Harris Dickinson en la alfombra roja de la Met Gala 2022. / Foto: Getty Images (Jamie McCarthy/Getty Images)

Austin Butler

Austin Butler en la alfombra roja de la Met Gala 2022. / Foto: Getty Images (Jamie McCarthy/Getty Images)

Kaia Gerber

Kaia Gerber en la alfombra roja de la Met Gala 2022. / Foto: Getty Images (Jamie McCarthy/Getty Images)

Camila Mendes

Camila Mendes en la alfombra roja de la Met Gala 2022. / Foto: Getty Images (Jamie McCarthy/Getty Images)

Janelle Monáe

Janelle Monáe en la alfombra roja de la Met Gala 2022. / Foto: Getty Images (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/)

Joe Jonas y Sophie Turner

Joe Jonas y Sophie Turner en la alfombra roja de la Met Gala 2022. / Foto: Getty Images (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/)

Shawn Mendes

Shawn Mendes en la alfombra roja de la Met Gala 2022. / Foto: Getty Images (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/)

Anderson Paak

Anderson Paak en la alfombra roja de la Met Gala 2022. / Foto: Getty Images (Mike Coppola/Getty Images)

Sebastian Stan