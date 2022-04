Se acerca la MET Gala 2022, te decimos dónde, cuándo y a qué hora verla

El lunes 2 de mayo llega la alfombra roja más importante para el mundo dela moda, la MET Gala 2022.

Los diseñadores más aclamados están listos para sorprender al mundo entero con las creaciones que lucirán las estrellas más famosas del momento, este año bajo el concepto In America: An Anthology of Fashion, cuando aparezcan en la ya famosa escalinata del museo MET, en Nueva York.

Eiza González en la MET Gala 2021 (Neilson Barnard/Getty Images)

¿Cuál es la temática de la MET Gala este año?

Como continuación a la edición anterior, la temática será la moda de Estados Unidos, “esta exposición en dos partes considerará cómo la moda refleja las nociones de identidad en evolución en Estados Unidos y explorará una multitud de perspectivas a través de presentaciones que hablan de las complejidades de la historia con una poderosa inmediatez”, expresó Max Hollein, director del museo MET.

¿Quiénes serán los coanfitriones?

Blake Lively será una de las elegidas junto con su pareja Ryan Reynolds. Además de Regina King quien suele lucir Louis Vuitton en la alfombra roja y Lin Manuel Miranda, quien también ejercerá como coanfitrión.

¿Qué celebridades veremos desfilar?

Forma parte de la propia mística de la Met Gala no revelar si no hasta el último momento quién hará acto de presencia sobre la alfombra roja. Normalmente, los diseñadores llegan junto a algunas de las celebridades del momento, que los acompañan en calidad de invitados.

Gigi Hadid, Blake Lively y Zendaya son algunas de las más esperadas en esta nueva edición.

¿Dónde ver la MET Gala 2022?

Se podrá ver a través de E! Entertainment, el lunes 2 de mayo a partir de las 17:00 horas en México.